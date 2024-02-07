Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi\'nden Kulak Ameliyatı İddialarına Yanıt

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden, kulak kepçesi kapalı olan 4 yaşındaki çocuğun 7 ameliyat sonrası kulağının çürüdüğü iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulak kartilajı olarak sentetik materyal kullanılmış ancak bu materyalin reaksiyon göstermesi üzerine materyal çıkarılmıştır. Hasta yakınının ifade ettiği gibi kulak kepçesinde çürüme vuku bulmamıştır" ifadelerine yer verildi.
Denizli'de yaşayan Öz ailesi doğuştan bir kulak kepçesi kapalı olan 4 yaşındaki Kaan Batu Öz'ü ameliyat ettirmek için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine getirdi. Burada hastanenin Plastik Cerrahi Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi Salih Kavuncu tarafından ameliyata alındı. Küçük çocuk vücudunun 5 farklı bölümünden alınan parçalar ile 7 defa ameliyat edildi. Ancak çocuğun kulağı ameliyatlar sonrası çürüdüğü iddia edildi. Bunun üzerine aile hastane ve doktordan şikayetçi oldu.
Olayla ilgili Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hastamızda doğuştan kulak kepçesi eksikliği yani kepçenin gelişmemesi mevcuttu. Kulak kepçesi yeniden yapma ameliyatı ortalama 3-4 seansta ameliyatla mümkün olmaktadır. Yani bu ameliyat zor ve çok seanslı aynı zamanda uğraştırıcı bir ameliyattır. Hasta 3 kez ameliyat edilmiştir, diğer iddia edilen ameliyatlar hastanın çocuk olması nedeniyle anestezi altında yapılan pansuman ve yara temizligi benzeri işlemlerdir. Her ilde bu ameliyat yapılmamaktadır. Bu hastamız Denizli'den Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine gelmiştir. Ülkemizde ve dünyada yapılması çok zor olan bu işlemi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalımızdan bir öğretim üyesi hocamız üstlenmiş ve ameliyatı yapmıştır. Kulak kartilajı olarak sentetik materyal kullanılmış ancak bu materyalin reaksiyon göstermesi üzerine materyal çıkarılmış olup, hasta yakınının ifade ettiği gibi kulak kepçesinde çürüme vuku bulmamış, kulak kepçesi olarak takılan sentetik materyale karşı vücudun reaksiyon göstermesi ve buna bağlı yeni bir işlemle sentetik materyalin çıkartılması işlemi gerçekleştirilmiştir. Hastamızın tedavisi halen devam etmekte olup, hastamıza şu ana kadar yapılan tüm işlemler ücretsiz yapılmış, doktor veya hastane tarafından herhangi bir ücret ya da ek ücret alınmamıştır. Hasta yakınının haberde bahsettiği bedel sentetik kulak kartilajının bedelidir. Hastaya yapılan işlemlerde usulsüz, etik dışı veya güncel bilimsel verilere aykırı bir işlem bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
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Son Dakika › Yerel › Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nden Kulak Ameliyatı İddialarına Yanıt - Son Dakika
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