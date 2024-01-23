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Afyonkarahisar Sandıklı'da Yeni Hükümet Konağı İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sandıklı'da Yeni Hükümet Konağı İnşaatı Devam Ediyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Hükümet Konağı binası inşaatı devam ediyor. Kaymakam Çengel, incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada yeni binanın tamamlanması ile kaymakamlık çalışanlarının fiziki şartları daha uygun bir ortamda vatandaşlara hizmet edeceklerini ifade etti.

Afyonkarahisar Sandıklı\'da Yeni Hükümet Konağı İnşaatı Devam Ediyor
23.01.2024 - 13:50,  Güncelleme: 13:54
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Hükümet Konağı binası inşaatı devam ediyor.

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, yeni Hükümet Konağı binası inşaat alanında incelemelerde bulundu. Kaymakam Çengel'e incelemeleri sırasında İGM Genel Sekreteri Osman Ziya Bilim, İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürü Neriman Gül Albay ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Kaymakam Çengel, incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada yeni binanın tamamlanması ile kaymakamlık çalışanlarının fiziki şartları daha uygun bir ortamda vatandaşlara hizmet edeceklerini ifade etti.

Öte yandan, bina inşaatında önemli oranda ilerleme olduğu ve yakın bir zamanda tamamlanacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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