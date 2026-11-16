Afyonkarahisar Şuhut'ta çiftçilere sigorta ve destekleme modeli anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar Şuhut'ta çiftçilere sigorta ve destekleme modeli anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 eğitim toplantılarında Şuhut'ta çiftçilere tarımsal üretim, desteklemeler ve tarım sigortaları hakkında bilgi verdi. Sorular teknik personelce yanıtlandı, eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

Afyonkarahisar'da çiftçilere yönelik 2026 yılı eğitim ve bilgilendirme toplantıları kapsamında üreticilere tarımsal üretim, desteklemeler ve tarım sigortaları hakkında bilgiler verildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Şuhut ilçesi ile Erkmen, Omuzca, Yarımca, Saadet, Bayatçık, Köprülü ve Halımoru'nda çiftçi eğitim toplantıları gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü şube müdürleri ve teknik personelinin katıldığı toplantılarda tarımsal üretim planlaması, bitkisel ve hayvansal üretim, yeni destekleme modeli, tarımsal desteklemeler, bitki ve hayvan sağlığı, hastalık ve zararlılarla mücadele, B-Reçete sistemi ve su verimliliği konuları ele alındı. Toplantılarda ayrıca tarım sigortalarının önemi, sigorta kapsamları ve üreticilerin yararlanabileceği teminatlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Çiftçilerin sorun, talep ve önerilerinin de dinlendiği toplantılarda sorular teknik personel tarafından yanıtlandı.

İl genelinde çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerSigortaEkonomiGüncelŞuhutTarımAfyonYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika, İtalya’ya gol oldu yağdı Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
Mansur Yavaş’ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik 2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:09
ABD’deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
11:58
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti
Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
11:26
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 12:32:33. #7.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Şuhut'ta çiftçilere sigorta ve destekleme modeli anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android