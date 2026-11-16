Afyonkarahisar Şuhut'ta çiftçilere sigorta ve destekleme modeli anlatıldı

Afyonkarahisar'da çiftçilere yönelik 2026 yılı eğitim ve bilgilendirme toplantıları kapsamında üreticilere tarımsal üretim, desteklemeler ve tarım sigortaları hakkında bilgiler verildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Şuhut ilçesi ile Erkmen, Omuzca, Yarımca, Saadet, Bayatçık, Köprülü ve Halımoru'nda çiftçi eğitim toplantıları gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü şube müdürleri ve teknik personelinin katıldığı toplantılarda tarımsal üretim planlaması, bitkisel ve hayvansal üretim, yeni destekleme modeli, tarımsal desteklemeler, bitki ve hayvan sağlığı, hastalık ve zararlılarla mücadele, B-Reçete sistemi ve su verimliliği konuları ele alındı. Toplantılarda ayrıca tarım sigortalarının önemi, sigorta kapsamları ve üreticilerin yararlanabileceği teminatlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Çiftçilerin sorun, talep ve önerilerinin de dinlendiği toplantılarda sorular teknik personel tarafından yanıtlandı.

İl genelinde çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.