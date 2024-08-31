Afyonkarahisarlı gençler Zafer Tepe'de coşkuyla kutladı

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Afyonkarahisarlı gençler Büyük Taarruz'un yönetildiği Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yer alan Zafer Tepe'de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl müdürlüğü koordinesinde 500 genç ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler, Zafer Tepe'de bir araya geldi. Zafer Tepe'de gerçekleşen törende, gençlerin coşkulu katılımı dikkat çekerken, tarihi anların canlandırılması ve zafer ruhunun hissedilmesi adına çeşitli etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatıralarını yad ederek, büyük bir gurur ve heyecan içerisinde etkinliklere katıldı. Dumlupınar Zafer Tepe'ye ulaşan gençler, tarihin derin izlerini taşıyan bu topraklarda milli birlik ve beraberlik ruhunu yeniden yaşadı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, etkinlik alanında yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 500 gencimizle birlikte Dumlupınar Zafer Tepe'ye geldik. Bugün burada, Milli Mücadele'nin ruhunu yeniden canlandırmak, vatan sevgisini derinden hissetmek ve gençlerimize bu ruhu aşılamak için toplandık. 1071'de Sultan Alparslan'ın bize vatan kıldığı bu topraklar, 1922'de Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk ordusunun mücadelesiyle bir kez daha bizlere emanet edildi. Bugün de aynı ruh ve inançla gençlerimizle birlikte buradayız" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR