Ağaçkakanlar Kayısıları Çöpe Attı, Zarar Büyük

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Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kayısılar çöp oldu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde ağaçlara dadanan ağaçkakanlar, kilolarca kayısının çöp olmasına neden oldu.

Olay Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye sabah saatlerinde bahçesine gelen Selim Aslan, kayısı ağaçlarının zarar gördüğünü belirledi. Yaptığı inceleme de ağaçkakanların kayısıları delerek çöp ettiğini gördü. Ağaçlardaki kilolarca kayısı çöp oldu. Bahçede zararın büyük olduğu öğrenildi.