Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adıyaman'da, bir ağacın tepesinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kurtarıldı.

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Cami yakınlarında sokak köpeklerinin kovalaması sonucu korkuyla bir ağacın tepesine çıkan ve bir daha da inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen itfaiye ekipler, mahsur kalan kediyi, bulunduğu yerden yaptığı çalışmalar sonucunda kurtardı.

Her hangi bir yarası bulunmayan kedi daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN