AGC\'nin ödüllerinde 12 eser ödüle layık görüldü, jüri özel ödülü İHA muhabirinin oldu

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen Geleneksel Medya Başarı Ödülleri Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Yarışmada 11 dalda, biri jüri özel ödülü olmak üzere 12 eser ödüle layık görülürken, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Recep Karcı da Televizyon Haberi Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

AGC Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan yarışma sonuçlarına göre, gazetecilerin farklı kategorilerde hazırladığı eserler jüri tarafından değerlendirildi. 19 Eylül 2026 tarihinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş başkanlığında toplanan jüride; İHA Antalya Bölge Müdürü Cafer Eser, Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım yer aldı.

İHA muhabiri Recep Karcı'ya jüri özel ödülü

Yarışmada Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü Muammer Soylu'ya verilirken, Televizyon Haberi Jüri Özel Ödülü'nü İHA muhabiri Recep Karcı kazandı. Gazete haberi, fotoğraf, güncel yazı, spor haberi, televizyon haberi, görüntü-kamera, televizyon programı ve dijital medya kategorilerinde de ödüller sahiplerini buldu. AGC Başkanı Gaye Coşkun, yarışmaya katılan gazetecilere teşekkür ederek ödül kazanan meslektaşlarını tebrik etti. Coşkun, ödüllerin 12 Kasım 2026 Perşembe günü Lonicera Otel'de düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edileceğini bildirdi.

Fazıl Tunç Basın Özgürlüğü Ödülü ilk kez verilecek

AGC Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, cemiyetin önceki dönem başkanlarından ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Fazıl Tunç adına Basın Özgürlüğü Ödülü verilmesi ve ödülün geleneksel hale getirilmesi kararlaştırıldı. Ödülün ilk sahibi de belirlenirken, açıklamada ödülün sahibine ilişkin isim bilgisine yer verilmedi. Coşkun, ulusal medyadan televizyon, gazete ve dijital medya alanlarında ödül alacak konukların da katılacağı törene Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Yönetim Kurulu ile Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinin iştirak edeceğini belirtti. Coşkun, 12-14 Kasım tarihlerinde Alanya'da Türkiye medyasını bir araya getirecek bir program gerçekleştireceklerini ifade etti.

Ödül kazanan gazeteciler

AGC Geleneksel Medya Başarı Ödülleri Yarışması'nda ödül kazanan isimler şöyle: Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü: Muammer Soylu, Gazete Haberi: Sabiha Tatlıyer, (Alanya Postası Gazetesi), Gazete Fotoğrafı: Alkın Biricik (Alanya Postası Gazetesi), Gazete Güncel Yazı: Raşit Raşitoğlu (Alanya Postası Gazetesi), Gazete Spor Haberi: Ercan Yıldırım (Alanya Postası Gazetesi), Televizyon Haberi: Özlem Kaygusuz (TRT Haber), TV Haberi Jüri Özel Ödülü: Recep Karcı (İHA), Görüntü-Kamera: Mert Cantürk (Anadolu Ajansı), Televizyon Programı: Elif Nur Yüksek, Televizyon Spor: Bilal Nizam (TV 82), Dijital Medya: Altan Adaçay (Alanyagazetesi.com), Dijital Medya Köşe Yazısı: Ali Adaçay (Alanyagazetesi.com), Dijital Medya Fotoğraf: Mert Cantürk (Anadolu Ajansı).