AGD Kayseri Şubesi Üniversite Komisyonu Gazze'ye Destek İçin Çadırlar Kurdu - Son Dakika
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AGD Kayseri Şubesi Üniversite Komisyonu Gazze'ye Destek İçin Çadırlar Kurdu

AGD Kayseri Şubesi Üniversite Komisyonu Gazze\'ye Destek İçin Çadırlar Kurdu

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi Üniversite Komisyonu öncülüğünde, Erciyes Üniversitesi'nde Gazze'ye destek amacıyla çadırlar kurdu. Üniversite komisyonu öncülüğünde gerçekleştirilen bu organizasyon, Gazze'deki zulmü gündeme taşımak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirildi. Çadırlar, öğrencilerin ve halkın ziyaretine açık olacak.

03.05.2024 16:40
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi Üniversite Komisyonu öncülüğünde, Erciyes Üniversitesi'nde Gazze'ye destek amacıyla çadırlar kurdu. Üniversite komisyonu öncülüğünde gerçekleştirilen bu organizasyon, Gazze'deki zulmü gündeme taşımak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirildi.

Komisyon Başkanı Nezir Durupunar yaptığı açıklamada; "Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve İsrail'in vahşetine son verilmesi çağrısında bulunmak için bu çadırı kurduk. Filistin'de sırtını teknolojiye dayamış küresel Ebrehe'nin fillerine karşı direnen ebabillerin galip geleceğini hep birlikte göreceğiz. Filistin yalnız değildir. Biz de bu desteğimizi göstermek için üniversitede bu tepkimizi dile getirdik. Bugün bizimle birlikte çadırlarımızı ziyaret eden, Filistin halkının hakları için ayağa kalkan tüm öğrencilere teşekkür ediyoruz. Savaşa hayır diyen, İşgale hayır diyen, soykırıma hayır diyen herkese teşekkürler" dedi. Durupunar, halkın duyarlılığını artırmayı ve Gazze'deki zor şartlara dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Gazze çadırı, öğrencilerin ve halkın ziyaretine açık olacak. Dernek yetkilileri, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve Gazze'deki zulme karşı duruşlarını sürdüreceklerini vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AGD Kayseri Şubesi Üniversite Komisyonu Gazze'ye Destek İçin Çadırlar Kurdu - Son Dakika

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