AGİT Konferansı'nda Terör ve Suç İlişkisi Ele Alındı - Son Dakika
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AGİT Konferansı'nda Terör ve Suç İlişkisi Ele Alındı

AGİT Konferansı\'nda Terör ve Suç İlişkisi Ele Alındı
07.06.2025 21:40
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MHP’li Aydın, Roma’daki AGİT konferansında terörizm ve organize suç ilişkisini vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Terörle Mücadele Özel Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Kamil Aydın İtalya'nın başkenti Roma'da 5-6 Haziran 2025 tarihinde organize edilen "AGİT Bölgesinde Organize Suçlarla Mücadeleye İlişkin Parlamentolar Arası Konferans"a katılım sağladı.

Konuşmasına başlarken İtalyan Parlamentosu'nun güzel binasında bu önemli iki günlük Parlamentolararası Konferansa ev sahipliği yapan AGİT Parlamenter Meclisi'ndeki İtalyan Delegasyonu'na içten şükranlarımı sunan Aydın, katılımcı ülkelerin delegasyonlarına da ayrıca teşekkür etti.

Terörizm ile uluslararası organize suç arasındaki büyüyen bağın ele alınmasının önemini sürekli olarak vurguladığını dile getiren Terörle Mücadele Özel Komisyonu (CCT) Başkanı Aydın, bu karmaşık ilişkiye dair algılayışımızı derinleştirmek, birbirlerini giderek daha fazla besleyen her iki tehdide de etkili bir şekilde karşı koymak için elzem olduğunun altını çizdi.

Moderatörlüğünü yaptığı "AGİT Bölgesinde Terör Eğilimleri: Gençlik Radikalizasyonundan Şiddet İçeren Aşırıcılığa" konulu toplantıda terör örgütlerinin genellikle fon, silah, lojistik ve eleman temini için suç şebekelerine bağımlı olduğunu; Uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, silah ticareti ve kara para aklama gibi yasadışı faaliyetler; terörist organizasyonlar için hayati nitelikte olduğunu ifade eden Aydın, bölgemizde ve ötesinde en endişe verici gelişmelerden biri olan gençliğin şiddet içeren aşırılığa düşmesi konusu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bakış açısından, organize suçla mücadele, iç güvenliği sağlama, terörizmi önleme ve demokratik kurumları koruma yönündeki geniş çabaları sunan Aydın, Türk kolluk kuvvetlerinin güçlü istihbarat çalışmaları, adli iş birliği ve ele geçirme yöntemleriyle suç ağlarını etkin bir şekilde ortadan kaldırdığını, hem organize suçu hem de aşırılıkçı faaliyetleri sürdüren finansal can damarlarını kesmeye özel önem verdiğini belirtti.

Programın kapanış konuşmasında ise sosyal medya algoritmalarının zararlı içerikleri nasıl güçlendirdiğini ve oyunlaştırma, deepfake ve dezenformasyon gibi yapay zeka destekli işe alım taktiklerinin giderek daha fazla savunmasız gençleri hedef aldığını aktaran Aydın, bu tekniklerin karmaşık, hızlı gelişen ve tehlikeli derecede etkili olduğunu öne sürerken, sağlam politika rehberliği geliştirme ve özel sektörle, özellikle teknoloji şirketleriyle iş birliğini güçlendirme kararlılığının, gençlerin maruz kaldığı dijital alanlardaki aşırılıkçı manipülasyona karşı alınacak önlemlerin önemini vurguladı.

Gerçekleşen toplantıların gelecek nesli terörizm ve şiddet içeren aşırılığın etkisinden nasıl korunacağı konusunda görüş alışverişinde bulunmak için değerli bir fırsat olduğunu belirten Aydın, uluslararası terörist grupların yeni teknolojileri kötüye kullanmasını engelleyecek adımların atılmasının da önemini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AGİT Konferansı'nda Terör ve Suç İlişkisi Ele Alındı - Son Dakika

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