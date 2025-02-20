Ağlasun'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Muhammet Fatih Başcı

(BURDUR)- Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre Burdur'un Ağlasun ilçesi Kiprit köyü yolunda meydana gelen kazada, Cengiz Çetiner yönetimindeki 07 ABH 456 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, sürücü Cengiz Çetiner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının çalışmaları sonrası Çetiner'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.