Ağrı 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 141 bin vaka - Son Dakika
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Ağrı 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 141 bin vaka

Ağrı 112 Acil Çağrı Merkezi 2024'te 141 bin 602 vakaya acil yardım sağladı. Süreklilik sağlıyor.

11.02.2025 18:02
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Ağrı 112 Acil Çağrı Merkezi 2024'te 141 bin vakaya yardım sağladı

AĞRI - Vatandaşların acil durumlarda hızlı bir şekilde yardım alabilmeleri amacıyla 2021 tarihinde faaliyete geçen Ağrı 112 Acil Çağrı Merkezi, 24 saat kesintisiz hizmet vererek binlerce vakaya ulaştı.

Ağrı 112 Acil Çağrı Merkezi, 2021 yılından bu yana vatandaşlara hızlı ve etkili acil yardım hizmeti sunmaya devam ediyor. Emniyet, Sağlık, Jandarma, İtfaiye, Orman ve AFAD gibi birimlerin çağrılarını tek bir noktada toplayan merkez, 24 saat kesintisiz hizmet vererek vatandaşların acil durumlarına hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

2024 yılı itibariyle, Ağrı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplamda 141 bin 602 vakaya acil yardım sağlandı. Ancak, asılsız ihbarlarla meşgul edilen 112 hattı nedeniyle 85 kişiye toplamda 168 bin 90 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

Ağrı Valiliği ve 112 Acil Çağrı Merkezi, il genelindeki acil hizmetlerin en hızlı ve verimli şekilde sağlanabilmesi için çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 141 bin vaka - Son Dakika

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