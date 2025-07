Ağrı ay yıldızlı bayraklarla donatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her sokak, her cadde, her hane bayrağımızla donatılmalı" çağrısı Ağrı'da karşılık buldu. Kent genelinde kamu kurumları, iş yerleri ve STK'lar Türk bayraklarıyla süslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli birlik ve beraberlik çağrısı doğrultusunda yaptığı, "Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır" açıklaması Ağrı'da büyük yankı uyandırdı.

Açıklamanın ardından Ağrı'da kamu kurum ve kuruluşları, esnaflar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bayraklarını asarak çağrıya destek verdi. Valilik binasından belediye hizmet binalarına, okul ve hastanelerden dernek ofislerine kadar pek çok noktada Türk bayrakları dalgalanmaya başladı.

Ağrılı vatandaşlar da evlerinin balkonlarına ve iş yerlerinin vitrinlerine ay yıldızlı bayrakları asarak milli dayanışma ruhuna katkı sundu. - AĞRI