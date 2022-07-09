Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bayram namazı sonrası belediyeye bağlı mezbahanede modern, hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban kesimlerine başladı. Akşam saatlerine kadar devam eden kesimler veteriner hekim kontrolünde sıralı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirildikten sonra vatandaşlara kilogramları bildirilerek teslim edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Ağrı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ağrı Belediyesi Kurban Bayramı'nda tam kapasite çalışıyor - Son Dakika

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