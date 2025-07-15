Ağrı\'da 15 Temmuz şehitleri anısına yemek programı düzenlendi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Burçin Uysal Öğretmenevinde düzenlenen programa, Vali Mustafa Koç'un yanı sıra il protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda konuşan Vali Koç, 15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıktığı, karanlık bir geceden aydınlık bir sabaha yürüdüğü kutlu bir zaferin yıldönümü olduğunu belirterek, "Bugün burada, milletimizin istiklaline ve iradesine sahip çıktığı; karanlık bir geceyi aydınlık bir sabaha dönüştürdüğü kutlu bir zaferin yıldönümünde; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir araya gelmenin onurunu ve sorumluluğunu yaşıyoruz." dedi.

15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'nin, tarihinin en hain saldırılarından biriyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Vali Koç, "Milletin silahını millete doğrultan, demokrasiyi hedef alan, bağımsızlığımızı ve geleceğimizi yok etmek isteyen hain bir şebeke, sadece bir darbe girişiminde bulunmadı; bu millete, bu topraklara ve bu bayrağa duyduğu kini açıkça ortaya koydu. Ancak unuttukları çok önemli bir gerçek vardı: Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuştu. Bu millet hiçbir zaman esareti kabul etmemişti." diye konuştu.

Aziz milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek destansı bir direnişe imza attığını vurgulayan Vali Koç, "Tanklara imanla, uçaklara cesaretle, kurşunlara göğsünü siper ederek karşı koydu. Devletiyle, askeriyle, polisiyle, genciyle, yaşlısıyla; kadın erkek demeden meydanları doldurdu ve tüm dünyaya 'Zaferin adı Türkiye'dir!' diye haykırdı." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un sadece bir direniş gecesi değil, aynı zamanda milletin yeniden dirilişinin simgesi olduğunu dile getiren Vali Koç, "Kadim tarihimiz boyunca nice ihanetler gördük, nice badireler atlattık. Ama her seferinde yeniden doğrulduk. Bu coğrafyada güçlü olmak bir tercihten öte zorunluluktur. Türkiye'nin yükselişi sadece kendi halkı için değil; ümmetin, mazlumların ve insanlığın da umudu anlamına gelir. Bu yüzden sorumluluğumuz büyüktür. Birlikten kuvvet doğar. Kardeşliğimizi, inancımızı, vatan sevgimizi canlı tutarak; aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeden, 15 Temmuz ruhunu her daim yaşatmak mecburiyetindeyiz. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Yemek programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi. - AĞRI