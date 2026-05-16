Ağrı'da 2.500 Çiftçiye Meyve Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı'da 2.500 Çiftçiye Meyve Fidanı Dağıtıldı

Ağrı\'da 2.500 Çiftçiye Meyve Fidanı Dağıtıldı
16.05.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da yürütülen proje kapsamında 2.500 çiftçiye elma, armut ve kiraz fidanı dağıtıldı.

Ağrı Valiliği himaye ve koordinesinde yürütülen proje kapsamında yüzde 75 hibeli destekle 2 bin 500 çiftçiye elma, armut ve kiraz fidanı dağıtıldı.

Ağrı Valiliği himaye ve koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Meyve Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 2 bin 500 çiftçiye 50 bin meyve fidanı dağıtıldı.

İl Özel İdaresi tarafından yüzde 75 hibeli olarak desteklenen proje kapsamında düzenlenen fidan dağıtım programı, Ağrı TRT Parkı'nda bulunan Çiftçi Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında üreticilere elma, armut ve kiraz fidanları teslim edilirken, çiftçi başına 20 meyve ağacı dağıtıldı. Proje ile Ağrı'da meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve çiftçilerin üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Programın ardından Ozanlar köyünde meyve ağacı dikim etkinliği düzenlendi. Dünya Çiftçiler Günü ve Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte Vali Mustafa Koç, özel bireylerle birlikte fidan dikti.

Burada konuşan Vali Koç, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında hafta boyunca çeşitli etkinlikler planladıklarını belirterek, "Ağrı Zirai Kalkınma Faaliyet Planımız kapsamında ilimizde meyve ve sebze üretiminin artırılması noktasında önemli çalışmaları başlatmıştık. Bugün itibarıyla yüzde 75'i hibe olmak üzere toplam 2 bin 500 çiftçimize 50 bin meyve fidanını dağıttık" dedi.

Tarımsal üretim ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Koç, "Güçlü Türkiye, güçlü tarımdan geçer anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hükümetimiz tarım sektörünü stratejik bir alan olarak belirlemiştir. Biz de bu anlayış doğrultusunda Ağrı'da üretimi artırmaya yönelik projeleri hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Fidan dağıtım programının hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Koç, projeye destek veren İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Koç, konuşmasının sonunda Dünya Çiftçiler Günü ile Engelliler Haftası'nı kutlayarak, "Özel bireylerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu fidan dikim töreniyle haftayı birlik ve beraberlik içerisinde kutlamış oluyoruz" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Çiftçilik, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'da 2.500 Çiftçiye Meyve Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:49:53. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da 2.500 Çiftçiye Meyve Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.