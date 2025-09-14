Ağrı'da 80 Çocuk İçin Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen toplu sünnet şöleninde 80 çocuk dualar eşliğinde sünnet edilerek delikanlılığa ilk adımını attı. Etkinlik, birlik ve beraberlik vurgusuyla yoğun katılıma sahne oldu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Türk Kızılay Patnos Şubesi, Patnos İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği ile Yukarı Göçmez Köyü İstişare ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle toplu sünnet şöleni düzenlendi. Patnos Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 80 çocuk dualar eşliğinde delikanlılığa adım attı. Programda çocuklar ve aileleri için dualar okundu, çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sünnet olan çocuklara hediyeler verilirken, ailelere de ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğe AK Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, Kadın Kolları Başkanı Gamze Yardımcı, Patnos Belediye Başkanı Sefa Taşdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Manevi ve sosyal açıdan unutulmaz anlara sahne olan programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. - AĞRI