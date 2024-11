Ağrı\'da Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Yerel

Ağrı"da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde olası afetlere yönelik gerçeği aratmayacak tatbikat yapıldı.

Ağrı'da valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğü bahçesinde olası afetlere karşı tedbirli olma amacıyla tatbikat yapıldı. Gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü Ağrı'nın Fırat Mahallesi'nde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Arama ve kurtarma ekiplerince enkaz altında kalan yaralıları kurtarmak için başlatılan çalışmaya jandarma köpeğiyle destek verildi. AFAD, UMKE, HAK Arama Kurtarma ve itfaiye ekiplerince enkaz altından çıkarılan yaralı 2 kişi, ambulansa alınıp alanda oluşturulan sahra hastanesine kaldırıldı. Tatbikatta gaz sızıntısı sonucu bir binada çıkan yangında mahsur kalanlarda yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

AFAD binasında beraberindekilerle tatbikatı koordine eden Ağrı Valisi Mustafa Koç alana gelerek ekipleri ve gönüllüleri tebrik etti. Afetlere karşı her zaman hazırlıklı olma bilincinde hareket ettiklerini söyleyen Vali Koç, "Afete maruz bir bölgede yaşıyoruz. Geçmişte bunun çok acı örneklerini milletçe beraber yaşadık. Tatbikatımızı, yaşanması muhtemel bir deprem afetinde, deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında kurumlarımızca ve hemşehrilerimizce her an hazır olduğumuzu ya da hazır olmamız gerektiği bilinciyle bu afet tatbikatlarını gerçekleştiriyoruz. 23 Afet Grubu (Türkiye Afet Müdahale Planı) kapsamında hem masa başı hem de saha tatbikatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik Ekipler ve gönüllüler, hazırlıklarını görmeleri açısından güzel bir tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikat güzel ama ben tekraren ifade etmek istiyorum, 'Allah afet yaşatmasın' diyorum ama her an hazır olmalıyız. Hem milletçe hem de ilimizdeki hemşehrilerimizle beraber, afet olmadan önce gereken eğitimleri, bilgilendirmeyi ya da afete dayanıklı binalar ve kentler oluşturmayı bilmeliyiz. Ama buna rağmen de olursa bunların etkileri ve olumsuzluklarını en kısa sürede ortadan kaldıracak ekiplerimiz ve kurumlarımızla beraber hazır olmanın bilinciyle bu tarz tatbikatları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Tatbikata emniyet, jandarma, milli eğitim gibi çeşitli kurumların ve STK'lerin arama kurtarma ekipleri de katıldı. - AĞRI