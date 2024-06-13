Ağrı'da çocuklara bayram sürprizi - Son Dakika
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Yerel

Ağrı'da çocuklara bayram sürprizi

Ağrı'nın en ücra köylerinde yaşayan çocuklara bayram sürprizi yapmak isteyen geziciler ve Marmara Üniversitesi öğrencileri, Taşlıçay'ın Sinek Yaylası'ndaki göçerlerin adresine gitti. Bayram Hediyesi Projesi kapsamında çeşitli hediyeler verilen çocuklar, sürprizlerle sevindirildi. Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, burs paralarıyla alınan hediyelerle çocukların yüzündeki tebessümü sağlamayı hedefledi.

13.06.2024 11:55
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Ağrı'nın en ücra köylerindeki çocuklara bayram sürprizi yaşatan, farklı meslek grubundan oluşan geziciler ve Marmara Üniversitesi öğrencilerinin adresi bu defa Taşlıçay'ın Sinek Yaylası'ndaki göçerler oldu.

Ağrı'da, farklı meslek grubundan oluşan geziciler ve Marmara Üniversitesi öğrencileri, burslarından biriktirdikleri paralarla aldıkları hediyeleri kentin en ücra köylerinde yaşayan çocuklara ulaştırarak bayramda çocukların yüzündeki tebessüm olmak istedi.

"Bayram Hediyesi Projesi" kapsamında Ağrı merkeze 100 kilometre uzakta olan Taşlıçay ilçesi sınırlarında bulunan Sinek Yaylası ve Balık Gölü çevresinde çobanlık yapan aileleriyle yaylada çadırda kalan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ve Ağrı'da yaşayan farklı meslek gruplarından bir grup gezici, çocuklara sürpriz hediyeler ve pizzalar alarak, çocukların yalnız olmadıklarını ve her zaman onları düşünen birileri olduğunu hatırlatmak adına bayram hediyesi projesi kapsamında ayakkabı, hikaye kitabı, pizza, bakkal ürünleri ve sürpriz hediyelerle çocukların gönüllerine dokundu.

Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Seher Temel yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Buradaki çocukların abileri, ablaları aynı zamanda geleceğin öğretmen adayları olarak, buradaki çocuklara burslarımızdan bir araya getirdiğimiz paralarla bayram hediyesi alıp onların yüzündeki gülümsemelere vesile olmak, yazdığımız mektuplarla gönül bağı kurmak istedik. Biliyoruz ki umutla dokunduğumuz her çocuk bir gün çiçek açacak, ve bu ülkeyi yeşillendirecektir. Ülkemizin dört bir yanındaki, Filistin'deki ve tüm dünyadaki bütün çocukların kalpleri gibi aydınlık bir yaşam sürmesini ve mutlu bayramlar diliyorum". - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı'da çocuklara bayram sürprizi - Son Dakika

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