Ağrı'da Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika
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Ağrı'da Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Ağrı\'da Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Ağrı'da Cumhuriyet'in 101'inci yılı büyük coşku ve heyecanla kutlandı.

29.10.2024 13:47
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Ağrı'da Cumhuriyet'in 101'inci yılı büyük coşku ve heyecanla kutlandı.

Cumhuriyet'in 101'inci yılı, ülke genelinde olduğu gibi Ağrı'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Ağrı Valisi Mustafa Koç'un, askerleri, protokolü ve öğrencileri selamlamasıyla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla devam etti.

Daha sonra konuşma yapan Vali Koç, "Büyük Türk Milletinin özveri ve kahramanlıkla verdiği istiklal mücadelesi sonucu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk Milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare" olarak tanımladığı Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizi kurarak bizlere mukaddes bir emanet olarak bırakan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.

Cumhuriyet, binlerce yıllık kesintisiz devlet geleneğimizin, kadim medeniyet birikimimizin modern dünyaya mirasıdır. Bizlere, atalarımızdan emanet edilen bu topraklar üzerinde varlık gösterebilmek ve bağımsız yaşayabilmek, her birimizin omuzlarında taşıdığı ağır, ama bir o kadar da şerefli bir sorumluluktur. Medeniyetimizin ve tarihimizin bize yüklediği bu sorumluluk, kökleri derinlerde olan bir vatan sevgisinden beslenmektedir. Vatanımızın her karış toprağı, uğrunda şehit düşen kahramanlarımızın, toprağa can veren ecdadımızın hatırasını taşır. Aziz Milletimiz, Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne kadar uzanan kahramanlık destanlarıyla bu topraklara sahip çıkmış ve her daim bayrağına, ezanına, kutsallarına ve istiklaline sahip çıkmanın bedelini canıyla ödemekten asla geri durmamıştır. Yakın geçmişte de 15 Temmuz gecesinde gösterdiği duruşla, bağımsızlık ve hürriyet aşkını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır. Bu kutlu direniş ve kazanılan zaferler milletimizin, birliğe ve beraberliğe olan sarsılmaz inancının bir ifadesidir.

Bugün de ülkemize yöneltilen her türlü ihanet ve tehdit, bizleri yıldırmak bir yana, daha da güçlendirmektedir. Geçtiğimiz günlerde Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısı, Aziz Milletimizin kararlılığını sarsamayacak, aksine bizi bayrağımız altında daha sıkı kenetlenmeye sevk edecektir. Bu saldırılara karşı durmanın, tehditleri bertaraf etmenin tek bir yolu vardır; farklılıklarımızı zenginliğimiz kabul ederek, bizi biz yapan ortak değerlerimiz olan Vatanımız, Bayrağımız, Milli ve Manevi değerlerimiz, Mukaddesatımız etrafında birleşerek birbirimize daha sıkı kenetlenmektir. Bizi parçalamaya çalışan her türlü girişime karşı tek yürek olmaktan, ayrışmadan, bölünmeden birlikte yürümekten başka bir yolumuz yoktur. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlarken, aynı zamanda Ülkemizin ikinci yüzyılının temellerini atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın hedef olarak gösterdiği 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda, Türkiye olarak hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Bu vizyon, yalnızca Ülkemizin geleceğini değil, aynı zamanda tüm mazlum milletlerin de umudu olan bir Türkiye'yi inşa etmeyi de ifade etmektedir.

Türkiye, bölgemizde güçlü, dünyada söz sahibi bir ülke olarak varlığını sürdürdükçe, adaletin, barışın ve istikrarın da savunucusu olmaya devam edecektir.

Cumhuriyetimizin bugün bizlere yüklediği sorumluluk, sadece kendi refahımız için değil, atalarımızdan miras aldığımız medeniyet değerlerimizi de koruyarak tüm insanlığa ilham veren bir Türkiye yolunda çalışmayı gerektiriyor. Bu sorumluluğu yerine getirmenin en önemli yolu ise birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak çok çalışmaktan geçmektedir. Cumhuriyetin bizlere kazandırdığı değerleri, azim ve özveriyle yarınlara taşımak hepimizin görevidir. Bu vesileyle, tekrar başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle; Kahraman Gazilerimizi ise minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından yapılan gösterilerle devam eden program, geçir töreninin ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı'da Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

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