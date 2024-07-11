Ağrı'da Elektrik Panoları Tehlike Saçıyor - Son Dakika
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Ağrı'da Elektrik Panoları Tehlike Saçıyor

Ağrı\'da Elektrik Panoları Tehlike Saçıyor

Ağrı kent merkezinde bulunan elektrik panoları ve trafoların bakımının yapılmaması, can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Vatandaşlar, yetkililerin bu duruma neden müdahale etmediğini sorguluyor ve tedbir alınmasını talep ediyor.

11.07.2024 10:03
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Ağrı kent merkezinde şehrin muhtelif bölgelerinde bulunan elektrik panoları tehlike saçıyor.

Eski Van Caddesi üzerinde bulunan ve hiçbir tedbir alınmayan trafo büyük bir tehlike oluşturuyor.

Bölgede bulunan bakımı yapılmayan elektrik direkleri ve trafoların can ve mal güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirten vatandaşlar, "Aras Elektrik yetkilileri bu olumsuzlukları neden görmüyor. Orman, tarım arazileri ve insan yaşamını doğrudan tehdit eden bu tür olumsuzluklara karşı tedbir alınmasını istiyoruz." diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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