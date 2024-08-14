Ağrı'da jandarma mesleği tanıtıldı - Son Dakika
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Yerel

Ağrı'da jandarma mesleği tanıtıldı

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Ağrı'da Jandarma personelince Çocuk Evleri Sitesinde bulunan çocuklara Jandarma mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı. Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelince, Çocuk Evleri Sitesinde bulunan 57 çocuğa Jandarma mesleği konusunda tanıtım faaliyeti icra edildi. Sunumların yapıldığı faaliyetlerde öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlandı. Programın sonunda ise çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

14.08.2024 09:18
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Ağrı'da jandarma mesleği tanıtıldı

AĞRI - Ağrı'da Jandarma personelince Çocuk Evleri Sitesinde bulunan çocuklara Jandarma mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelince, Çocuk Evleri Sitesinde bulunan 57 çocuğa Jandarma mesleği konusunda tanıtım faaliyeti icra edildi. Sunumların yapıldığı faaliyetlerde öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlandı. Programın sonunda ise çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: İHA

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