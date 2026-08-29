Ağrı'da Mahalli At Yarışları Yeniden Başladı - Son Dakika
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Ağrı'da Mahalli At Yarışları Yeniden Başladı

Ağrı\'da Mahalli At Yarışları Yeniden Başladı
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Ağrı'da düzenlenmeyen at yarışları, 27 atın katılımıyla yeniden yapıldı. Yarışlara yoğun ilgi.

Ağrı'da 2022 yılından bu yana düzenlenmeyen mahalli at yarışları, 27 atın katılımıyla yeniden gerçekleştirildi. Ağrı'nın yanı sıra Muş, Bingöl ve Erzurum'dan da yarışmacıların katıldığı organizasyonda 3 koşu düzenlendi.

Ağrı'da kadim atçılık kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla mahalli at yarışları düzenlendi. Ağrı Valiliği'nin himaye ve koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyona vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

2022 yılından bu yana düzenlenmeyen yarışlarda Ağrı'nın yanı sıra Muş, Bingöl ve Erzurum'dan gelen yarışmacılarla birlikte toplam 27 at mücadele etti. Yarışlar 3 koşu halinde gerçekleştirildi. Organizasyonda at yarışlarının yanı sıra mehteran ve cirit gösterileri de düzenlenerek geleneksel spor kültürü yaşatıldı. Yarışların sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

"At, bizim yol ve mücadele arkadaşımız olmuştur"

Programda konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, atın Türk kültüründeki önemine dikkat çekti. Atın hiçbir zaman yalnızca bir binek hayvanı olmadığını belirten Bozkurt, "Bizim kültürümüzde hiçbir zaman yalnızca bir binek hayvanı olmayan at, aynı zamanda bizim yol arkadaşımız olmuştur. Mücadele arkadaşımız olmuştur. Savaş meydanlarında yoldaş olmuştur" ifadelerini kullandı.

Atın Türk kültürünün sözlü ve yazılı birçok alanında yer aldığını dile getiren Bozkurt, atın hız, cesaret, asalet ve özgürlüğün sembolü olduğunu söyledi.

"Gençlerimiz bu kültürle tanışsın istiyoruz"

Ağrı'nın coğrafi yapısının at kültürünün yaşatılması açısından önemli imkanlar sunduğunu ifade eden Bozkurt, at yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve gençlerin bu kültürle buluşturulmasının hedeflendiğini belirtti. Bozkurt, "İşte bu noktada bizler istiyoruz ki at yetiştiriciliği gelişsin, gençlerimiz bu kültürle tanışsın, geleneksel değerlerimiz gelecek nesillerimize aktarılsın" dedi.

Mahalli at yarışlarının Ağrı'nın tanıtımı ve turizmine de katkı sağlayacağına inandığını belirten Bozkurt, yarışların yalnızca derece elde etmekten ibaret olmadığını vurguladı. Bozkurt, "Bu yarışmada önemli olan yalnızca dereceye girmek değil; alın terini, emeği, sabrı ve mücadeleyi ortaya koymak daha da önemli" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçen kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Bozkurt, at yetiştiricilerini, at sahiplerini, sporcuları ve yarışlara katılan vatandaşları tebrik etti.

Kaynak: İHA

Kültür, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'da Mahalli At Yarışları Yeniden Başladı - Son Dakika

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