Ağrı'da Mart ayında yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Ağrı'da Mart ayında yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Ağrı\'da Mart ayında yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Ağrı'da Mart ayının sonuna doğru aralıklarla yağan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına çatılara zarar verirken, kar yağışı ise şehirde zorluklara neden oldu. Vatandaşlar mevsim değişikliğinden şaşkın ve olumsuz etkilendiklerini dile getirdi. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmasını ve trafik kurallarına uymasını istedi.

26.03.2024 20:12  Güncelleme: 20:14
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Ağrı'da Mart ayının sonuna doğru aralıklarla yağan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde il merkezinde başlayan fırtına, çatılara zarar verdi, ağaç dallarını kırdı ve boş bir müstakil evin duvarını yıktı. Öğle saatlerinde fırtına yerini kar yağışına bıraktı. Karla kaplanan şehirde, araçlar zorluklar yaşadı. Vatandaşlardan Burak Çabuk, Mart ayında etkili olan kara şaşırdığını dile getirdi. Sezer Karaoğlan ise bu yıl mevsimlerin çok değiştiğini ve bu durumdan olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Yetkililer, kar yağışı ve fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olmasını ve trafik kurallarına uymasını istedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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