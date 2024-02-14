Ağrı'da Mimar, Sokak Hayvanlarını Doyuruyor - Son Dakika
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Yerel

Ağrı'da Mimar, Sokak Hayvanlarını Doyuruyor

Ağrı\'da Mimar, Sokak Hayvanlarını Doyuruyor

Ağrı'da yaşayan Mimar Lütfü Yiğit, kışın en sert geçtiği Ağrı'da, sokak hayvanlarını unutmuyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanlarına yardım eli uzatan Yiğit, her gün ailesiyle birlikte tespit ettikleri alanlara yiyecek bırakarak, farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yiğit, diğer insanları da dayanışmaya davet ediyor.

14.02.2024 13:08
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Kış mevsiminin en sert geçtiği Ağrı'da, bir mimar her gün aldığı bayat ekmekler ve artık yemekleri çöpe atmayarak sokak hayvanlarını doyuruyor.

Ağrı'da yaşayan Mimar Lütfü Yiğit, kışın en sert geçtiği Ağrı'da, sokak hayvanlarını unutmuyor. Bir dernekten daha fazlasını yapan hayvansever Yiğit, soğuk havaya rağmen dağlarda, ormanlarda, kent merkezinde dolaşan sokak hayvanlarına yiyecek veriyor.

Ağrı'daki sokak hayvanlarını doyuran Yiğit, örnek olabilmek adına farkındalık oluşturmak için her gün ailesiyle birlikte, tespit ettikleri alanlara yiyecek bırakarak, sokak hayvanlarını doyurmak için seferber oluyor.

Bu davranışı ile soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkan Mimar Lütfü Yiğit, "Ağrının kışları soğuk ve uzun geçiyor. Bizim dışımızdaki canlıların yiyeceğe ulaşması çok zor oluyor. Doğanın şartları çok zor oluyor. Kuşlar, köpekler, kediler gibi hayvanları unutmamalı ve onları beslemeliyiz. Biz elimizden geldiğince ailecek Ağrının farklı yerlerine ekmek bırakıyoruz. Fırınlardan bayat ekmekleri topluyoruz ve canlılara ulaştırıyoruz. Herkesi bu zor günlerde dayanışmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı'da Mimar, Sokak Hayvanlarını Doyuruyor - Son Dakika

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