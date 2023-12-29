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Ağrı'da Okuma Yazmaya Geçen Öğrencilerden Kızılay'a Mektup - Son Dakika
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Ağrı'da Okuma Yazmaya Geçen Öğrencilerden Kızılay'a Mektup

Ağrı'da bulunan İMKB Gazi İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri, okuma yazmaya geçmelerinin ardından Kızılay başta olmak üzere birçok kuruma mektuplar yazarak yeni yıllarını kutladı. Kızılay Ağrı Şubesi yetkilileri, öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek pasta kesti ve hediyeler verdi. Öğrencilerin bu anlamlı davranışı karşısında duydukları memnuniyeti dile getiren Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, öğrencilere teşekkür etti ve her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Ağrı\'da Okuma Yazmaya Geçen Öğrencilerden Kızılay\'a Mektup
29.12.2023 - 17:04,
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Ağrı'da okuma yazmaya geçen İMKB Gazi İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri, Kızılay başta olmak üzere birçok kuruma mektuplar yazarak yeni yıllarını kutladı.

İMKB Gazi İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri, okuma yazmaya geçmelerinin ardından birçok kuruma mektup yazdı. Öğrenciler mektuplarında okuma yazmaya geçmenin mutluluğunu paylaşırken, mektup ile birlikte 2024 yılı temalı resimleri de gönderdi. Resimlerin gönderildiği kurumlardan Kızılay Ağrı Şubesi yetkilileri, 2023 yılının son eğitim öğretim gününde 1-B sınıfı öğrencilerine sürpriz ziyarette bulunarak, öğrencilerle birlikte pasta kesti. Kızılay gönüllüleri ile birlikte sınıfa giren Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, gönderdikleri mektup için öğrencilere teşekkür etti. Tatlı, Kızılay gönüllülerinin hazırladığı ve her bir hediyenin üzerinde bir gönüllünün yazdığı notların olduğu hediyeleri de tek tek öğrencilere verdi.

Tatlı, öğrencilerin bu anlamlı davranışından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kızılay'ın çalışmalarını anlatan Tatlı, iyilik, merhamet ve yardımlaşmanın güzelliğini aktardı. Tatlı, "Okuma yazmaya geçen öğrencilerimiz bize çok güzel bir sürpriz yaptılar. Bize mektup yazarak yeni yıllarımızı kutladılar. Ayrıca 2024 yılı temalı resimlerini de bize gönderdiler. Biz de onlara karşılık olarak bir sürpriz yapmak istedik. Onları ziyaret ederek hediyeler verdik ve pasta kestik. Öğrencilerimizin bu duyarlılığı bizi çok mutlu etti. Onlara, ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Kızılay olarak her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Öğrenciler, Kızılay'ın ziyaretinden dolayı çok sevindiklerini belirterek, Tatlı ve gönüllülere teşekkür ettiler. Program sonunda Tatlı ve gönüllüler, pasta keserek öğrencilere ikram ettiler. - AĞRI

Kaynak: İHA
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