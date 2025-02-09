Ağrı'da Siyer Yarışması Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ağrı'da Siyer Yarışması Coşkusu

Ağrı\'da Siyer Yarışması Coşkusu

Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın düzenlediği Siyer Yarışması, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

09.02.2025 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu Siyer Yarışması, Ağrı merkez ve ilçelerinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve "O'nu Oku, O'nu Yaşa" temasıyla gerçekleştirilen yarışma, saat 11.00 itibarıyla başladı. 78 ilde binlerce merkezde yapılan yarışmaya yüz binlerce kişi katıldı. Dört kategoride düzenlenen yarışmada, birinci ve ikinci kategoride 60, üçüncü ve dördüncü kategoride ise 75 soru soruldu. Yarışmada başarılı olan katılımcılara umre ziyareti dahil olmak üzere birçok ödül verilecek. Organizasyon kapsamında toplamda 1300'ün üzerinde ödül dağıtılacak. Birinci kategoride dizüstü bilgisayar, bisiklet, tablet ve akıllı bileklik gibi 400 ödül; ikinci kategoride dizüstü bilgisayar, bisiklet, tablet, drone ve teleskop gibi 600 ödül verilecek. Üçüncü kategoride dizüstü bilgisayar, çeyrek altın, tablet, drone ve teleskop olmak üzere 150 ödül, dördüncü kategoride ise dizüstü bilgisayar, yarım altın, çeyrek altın ve kol saati gibi 150 ödül dağıtılacak. Bunların yanı sıra üçü lise ve yetişkin kategorilerinde olmak üzere toplamda beş umre ödülü sahiplerini bulacak. Ayrıca kura yöntemiyle her kategoriden dört kişi olmak üzere toplamda 16 yarışmacıya çeyrek altın ödülü verilecek. Ağrı'da yarışmaya katılan öğrenciler ve aileleri büyük bir heyecan yaşadıklarını ifade etti. Yarışmaya katılan öğrencilerden Hüseyin Riyad Güler, "Her gün bir saat kitabımı okuyarak yarışmaya hazırlandım. Çok fazla tekrar yaptım ve kazanacağımı düşünüyorum." dedi.

Öğrencisini yarışmaya getiren Barış Ulutaş ise, "Kızımı yarışmaya getirdim. Çok çalıştı, Peygamber Efendimizin hayatını ezberlemeye çalıştı. Severek geldi ve başarı elde etmek istiyor." diye konuştu.

Organizasyonun önemine değinen öğrenci velisi Erhan Güler ise, "Bu yarışmayı düzenleyen Peygamber Sevdalılarına teşekkür ediyorum. Oğlum yoğun bir çalışma sergiledi. Sınavın ötesinde Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmesi ve araştırması çok değerliydi." ifadelerini kullandı.

"Peygamberimizin hayatını öğrenmeye teşvik ediyoruz"

Ağrı Peygamber Sevdalıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Berat Bayraca, yarışmanın büyük bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "2012 yılından beri Siyer Yarışmasını düzenliyoruz. Bu yıl da yoğun bir katılım var. Amacımız, insanlarımızın Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmeleri ve örnek almaları için teşvik edici bir ortam oluşturmak." dedi.

Bayraca, "Peygamber Efendimizi tanıdıkça, onun hayatını öğrendikçe biz de, ailemiz de huzurlu olacak. Bu doğrultuda merkez ve ilçelerde ciddi bir katılım olduğunu görmek bizleri sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılan öğrencilerden Ayşe Berra Bengi, "Yarışmanın güzel geçeceğini düşünüyorum. Çok çalıştım, inşallah kazanırım." dedi.

Bilal Arif Bengi ise, "Ben de çok çalıştım ve Peygamber Efendimizin hayatını öğrendim. İnşallah kazanacağım ama çok heyecanlıyım." diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'da Siyer Yarışması Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 03:34:34. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da Siyer Yarışması Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.