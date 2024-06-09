Ağrı'da YKS'ye geç kalan öğrencilere polis yardımı - Son Dakika
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Ağrı'da YKS'ye geç kalan öğrencilere polis yardımı

Ağrı'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan, sınav yerini karıştıran veya kimliğini unutan öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla sınava yetiştirildi. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, sınav günü yaşanan talihsizliklere proaktif bir şekilde cevap vererek, öğrencilere anında yardım eli uzattı. Polis ekipleri, sınava geç kalan veya sınav yerini karıştıran öğrencileri tespit ederek sınava girecekleri binalara yetiştirdi. Kimliğini evde unutan öğrenciler için de çözüm üreten emniyet güçleri, gerekli işlemleri tamamladıktan sonra öğrencileri kimliklerine kavuşturarak sınava katılmalarını sağladı. Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, sınav güvenliğinin yanı sıra sınava gecikme gibi nedenlerle zor durumda kalan öğrencilere de yardımcı olmak için ekiplerin seferber olduğunu belirtti. Polis ekiplerinin bu özverili çalışması, YKS'ye hazırlanan öğrenciler ve veliler tarafından takdirle karşılandı.

09.06.2024 21:30
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Ağrı'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan, sınav yerini karıştıran veya kimliğini unutan öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla sınava yetiştirildi.

Sınav günü yoğun trafiğin ve bazı öğrencilerin yaşadığı talihsizlikler nedeniyle sınava geç kalma ve kaybolma gibi durumlar yaşandı. Bu duruma Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü proaktif bir şekilde cevap vererek, ihtiyaç duyan öğrencilere anında yardım eli uzattı. Ekipli polisler, sınava geç kalan veya sınav yerini karıştıran öğrencileri kısa sürede tespit ederek sınava girecekleri binalara yetiştirdi. Kimliğini evde unutan öğrenciler için de çözüm üreten emniyet güçleri, gerekli işlemleri tamamladıktan sonra öğrencileri kimliklerine kavuşturarak sınava katılmalarını sağladı. Yaşadıkları stresten dolayı endişeli olan öğrenciler, polislerin yardımıyla sınava yetişmenin morallerini yükselttiğini ve bu zor anlarında kendilerine destek oldukları için minnettar olduklarını ifade ettiler.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar da yaptığı açıklamada, sınav güvenliğinin yanı sıra sınava gecikme gibi çeşitli nedenlerle zor durumda kalan öğrencilere de yardımcı olmak için ekiplerin seferber olduğunu belirtti. İpar, bu sayede hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamadan sınava katılma imkanı bulduğunu vurguladı.

Polis ekiplerinin bu özverili çalışması, YKS'ye hazırlanan öğrenciler ve veliler tarafından takdirle karşılandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı'da YKS'ye geç kalan öğrencilere polis yardımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da YKS'ye geç kalan öğrencilere polis yardımı - Son Dakika
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