Ağrı'da Yoğun Kar, Hastaya Ulaşım Zorlaştı

01.03.2026 09:27
Ağrı'da yoğun kar nedeniyle mahsur kalan hastaya ekipler 3 saatlik çalışmayla ulaştı.

Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda zamanla yarıştı.

Edinilen bilgilere göre, kar kalınlığının yer yer yaklaşık 2 metreye ulaştığı Karagöz Köyü yolunda bir hastanın mahsur kaldığı ihbarı alındı. Bunun üzerine İlçe Özel İdare ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yoğun tipi ve zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, iş makineleriyle kapanan yolu açmak için seferber oldu.

Yaklaşık 3 saat süren aralıksız ve özverili çalışmalar sonucunda köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Mahsur kalan hastaya güvenli bir şekilde ulaşan ekipler, hastayı 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan hasta, en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Zorlu hava ve yol şartlarına rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren İlçe Özel İdare ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışması, bölgede takdir topladı. Yetkililer, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü bu günlerde vatandaşların acil durumlarda 112 hattını aramaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

