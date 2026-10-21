Ağrı'da yüzde 70 hibeli 550 ton sertifikalı buğday tohumu 1.100 üreticiye dağıtıldı

Ağrı'da Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 1 bin 100 üreticiye 550 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarık Park'ta düzenlenen törende, üreticilere yüzde 70 hibeli sertifikalı buğday tohumu desteği verildi. Yaklaşık 18 milyon TL bütçeyle hayata geçirilen proje ile kentte sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, törende yaptığı konuşmada, Ağrı'nın 327 bin 789 hektar ekilebilir tarım arazisine ve 28 bin 269 kayıtlı çiftçiye sahip olduğunu belirtti. Hüseyinoğlu, 2025 yılında yaklaşık 1 milyon dekar alanda buğday, 201 bin dekar alanda yonca, 67 bin dekar alanda korunga ve 660 bin dekar alanda arpa ekildiğini ifade etti.

Ağrı'nın yaklaşık 1 milyon 701 bin küçükbaş ve 325 bin büyükbaş hayvan varlığıyla önemli tarımsal ve hayvansal üretim merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Hüseyinoğlu, proje sayesinde çiftçilerin daha kaliteli ve verimli üretim yapmalarının desteklenmesinin, üretim maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlanmasının ve ilin tarımsal potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesinin amaçlandığını söyledi.