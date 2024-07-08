Ağrı Dağı'na Tırmanış Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Ağrı Dağı'na Tırmanış Başarıyla Tamamlandı

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan dağcılar, zorlu hava şartlarına rağmen zirveye ulaşmayı başardı. Terörden arındırılan dağ, yerli ve yabancı dağcıları ağırlamaya devam ediyor. Dağcılar, rehber eşliğinde saatler süren bir yürüyüşün ardından kamp alanına ulaştı ve zirveye küçük adımlarla tırmandı. Zirvede büyük bir mutluluk yaşayan dağcılar, iniş yaparak başarılarını kutladı.

08.07.2024 09:27
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Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen ve 5 bin 137 metre yüksekliğiyle ülkenin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanışa gelen dağcılar, zorlu hava şartlarına rağmen zirve tırmanışını başarıyla tamamladı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda terörden arındırılan Ağrı Dağı, yılın her dönemi hem yerli hem de yabancı dağcıları ağırlamaya devam ediyor.

Avrupa başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen dağcılar, Doğubayazıt ilçesine bağlı Çevirme mezrasında hazırlıklarını tamamladı. Taşıyabilecekleri kadar malzemeyi yanlarına alıp, diğer eşyalarını atlara yükleyen dağcılar, rehber Resul Civaş eşliğinde saatler süren bir yürüyüşün ardından 3 bin 200 metre rakımdaki kamp alanına ulaştı. Yüksek rakıma uyum sağlamak ve dinlenmek için burada kamp kuran dağcılar, geceyi çadırlarda geçirdi. Ertesi gün yeniden yürüyüşe başlayarak dik yolları aşıp 4 bin 200 metre rakımdaki kamp alanına vardılar. Burada bir süre dinlenen dağcılar, kışlık kıyafetler ve botlarını giyerek gece vakti soğuk hava, yoğun fırtına ve tipi etkisine rağmen zirve tırmanışına küçük adımlarla devam etti. Buzulların üzerinde yürüyerek zirveye ulaşan dağcılar, zirvede büyük bir mutluluk yaşadı.

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan ve bu ülkelerden de görülebilen Ağrı Dağı'nın zirvesinde bir süre vakit geçiren dağcılar, dünyada en fazla tırmanış yapılan dağlardan biri olan Ağrı Dağı'ndan iniş yaptı. Rehber Resul Civaş yaptığı açıklamada, "Soğuk hava, yoğun fırtına ve tipiye rağmen zirve tırmanışını kazasız tamamladık. Dağcılarımız zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir mücadele örneği göstererek zirveye ulaşmayı başardı. Ağrı Dağı'na tırmanmak büyük bir başarıdır ve dağcılarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar, zirveye ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu dile getirerek bu deneyimin unutulmaz olduğunu ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Dağı'na Tırmanış Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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