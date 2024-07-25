Ağrı Dağı'nda donarak hayatını kaybeden dağcıların cesetleri kampa taşınıyor - Son Dakika
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Yerel

Ağrı Dağı'nda donarak hayatını kaybeden dağcıların cesetleri kampa taşınıyor

Ağrı Dağı'na tırmanan ve iniş yolunda kaybolan iki dağcının cesetleri, zorlu şartlar altında 4 bin 200 rakımdaki kampa taşınıyor. AFAD ekipleri ve profesyonel dağcılar tarafından bulunan cesetler, hava şartlarının zorluğu nedeniyle büyük bir mücadeleyle dağdan indirilmeye çalışılıyor.

25.07.2024 11:34
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Ağrı Dağı'na yaptığı zirve tırmanışının ardından donarak hayatını kaybeden iki dağcının cesetleri zor şartlar altında 4 bin 200 rakımdaki kampa taşınıyor.

20 Temmuz'da Ağrı dağına tırmanan, zirve yaptıktan sonar iniş yolunda kaybolan ve daha sonra cesetleri bulunan iki dağcının cenazeleri 4 bin 800 rakımdan aşağıya indirilmeye çalışılıyor.

Donarak hayatlarını kaybeden dağcılar Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgı'nın cesetleri AFAD ekipleri ve profesyonel dağcılar tarafından 4 bin 200 rakımdaki kamp alanına getiriliyor.

Rehber Cuma Saltik beraberinde yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı tarafından bulunan cenazeler AFAD ekiplerine teslim edildi.

Erzurum, Van ve bölgedeki farklı illerden gelen çok sayıda AFAD personelinin de görev yaptığı bölgede hava şartlarının zorluğu çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor.

Yoğun tipi ve fırtınanın yaşandığı bölgede ekipler cesetleri dağdan indirmek için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Dağı'nda donarak hayatını kaybeden dağcıların cesetleri kampa taşınıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda donarak hayatını kaybeden dağcıların cesetleri kampa taşınıyor - Son Dakika
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