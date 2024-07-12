Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü, İstanbul Köy Çocukları Okusun Derneği Başkanını misafir etti - Son Dakika
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü, İstanbul Köy Çocukları Okusun Derneği Başkanını misafir etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İstanbul Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sinan Özbilgi'yi makamında ağırladı. Kökrek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarının eğitime verdiği desteklerin önemine değindi. Özbilgi ise dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek, ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılan yardımları anlattı ve Ağrı'ya kütüphane kuracaklarını belirtti.

12.07.2024 20:02
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İstanbul Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sinan Özbilgi'yi makamında misafir etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, sivil toplum kuruluşlarının eğitime verdiği desteklerin önemine değindi. Kökrek, "Eğitim, her milletin gelişmesinin ve kalkınmasının temelini oluşturmaktadır. Bu bilinçle, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her öğrenciye en iyi eğitimi sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu çabalar doğrultusunda, sivil toplum kuruluşlarımızla da yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşları, eğitim alanında önemli bir rol oynamaktadır. Gönüllü faaliyetleri ve projeleri ile eğitim sistemimizi zenginleştirmekte, öğrencilerimize yeni imkanlar sunmakta ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasına katkıda bulunmaktadırlar. Hep birlikte, daha iyi bir eğitim için çalışmaya devam edelim" dedi.

Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Özbilgi, 2017 yılından bu yana ihtiyaç sahibi 250 bin öğrenciye kırtasiye, kitap, giyim, doğum günü pastası ve çeşitli hediyeler dağıttıklarını ifade etti. Özbilgi ayrıca, 7 köy okulunun bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini, 23 engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye temin ettiklerini, Ramazan ayında bin ihtiyaç sahibi aileye yardım kolileri dağıttıklarını ve 8 okula kütüphane kurduklarını kaydetti. Doğduğu ve büyüdüğü memleketi Ağrı'ya da kütüphane kuracağını belirten Özbilgi, derneğe destek olan hayırseverlere, yönetim kurulu üyelerine ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret sırasında TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Enver Aba da hazır bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü, İstanbul Köy Çocukları Okusun Derneği Başkanını misafir etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü, İstanbul Köy Çocukları Okusun Derneği Başkanını misafir etti - Son Dakika
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