Ağrı'nın Hamur ilçesinde Kızılay iş birliğiyle kıyafet yardımı yapıldı - Son Dakika
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde Kızılay iş birliğiyle kıyafet yardımı yapıldı

Ağrı\'nın Hamur ilçesinde Kızılay iş birliğiyle kıyafet yardımı yapıldı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirilen yardım kampanyası kapsamında, ilçeye bağlı 48 köydeki ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet dağıtıldı. Dağıtım sonucunda 470 haneye yardım edildiği belirtildi. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yardım kampanyasının devam edeceğini açıkladı.

13.02.2024 22:39
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde, Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kızılay iş birliğiyle kıyafet yardımı yapıldı.

Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım'ın himayelerinde gerçekleştirilen yardım kampanyası kapsamında, ilçeye bağlı 48 köydeki ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet dağıtıldı. Kızılay ekipleri, kıyafetleri tek tek paketleyerek ailelere ulaştırdı. Dağıtımın sonunda 470 haneye yardım edildi. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, kıyafet yardımı konusunda çok güzel bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Hamur Kaymakamımız sayın Ali Yıldırım bu çalışmamızı çok önemsiyor ve bizlere tam bir destek sağlıyor. Bizlerde gönülleri ısıtmaya devam ediyoruz" dedi.

Tatlı, yardım kampanyasının devam edeceğini de sözlerine ekledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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