Ağrı Patnos\'ta 131 konutluk TOKİ projesinde son aşamaya gelindiği belirtiliyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Yeşilçimen Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarında inşaatın son aşamaya geldiği belirtiliyor. İlçede ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların yakından takip ettiği projede, çalışmaların tamamlanması ve konutların hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje kapsamında toplam 131 konut inşa ediliyor. Projede 109 adet 2+1 ve 22 adet 3+1 daire bulunuyor. Özellikle konut ihtiyacı bulunan vatandaşlar açısından önem taşıyan proje, Patnos'ta uzun süredir gündemdeki yerini koruyor.

Patnos'ta TOKİ Konutlarına Yoğun Talep

Projenin gündeme geldiği ilk dönemden itibaren Patnos'ta TOKİ konutlarına yönelik vatandaşların yoğun talebi ve ilgisi dikkat çekti. Kura sürecinin tamamlanmasıyla hak sahipleri belirlenirken, gözler şimdi inşaatın tamamlanacağı ve konutların teslim edileceği tarihe çevrildi. TOKİ tarafından 25 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura çekimiyle hak sahipleri ve konutları belirlendi. Sözleşme işlemleri için ise 6-17 Nisan 2026 tarihleri açıklandı. Konutların tamamlanmasına yönelik gelişmeler, evlerine kavuşmayı bekleyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Gözler Konutların Teslim Tarihinde

İnşaatın son aşamaya geldiğine ilişkin gelişmeler, hak sahiplerinin teslim sürecine yönelik beklentilerini artırdı. Vatandaşlar, uzun süredir bekledikleri konutlarına ne zaman yerleşebileceklerini merak ederken, kesin teslim tarihi ve anahtar teslim programına ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Patnos'ta konut ihtiyacının karşılanması açısından önem taşıyan projenin tamamlanmasıyla birlikte, hak sahiplerinin yeni evlerine kavuşması hedefleniyor. İnşaatın tamamlanma süreci ve teslim takviminin önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.

Kilerci'nin Hizmet Vurgusu

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci'nin Ağrı ve ilçelerindeki yatırımlara yönelik çalışmaları da yakından takip ediliyor. Patnos'taki TOKİ projesinin tamamlanması, konut sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Vatandaşların beklentilerinin karşılanması ve ilçenin ihtiyaçlarının gündemde tutulması, bölgedeki hizmet çalışmalarının önemli başlıkları arasında yer alıyor. Patnos halkı, projenin bir an önce tamamlanarak konutların hak sahiplerine teslim edilmesini bekliyor.

Konutların kesin teslim tarihine ilişkin resmi açıklama yapılmasıyla birlikte, hak sahiplerinin bekleyişinin ne zaman sona ereceği de netlik kazanacak.