Ağrı Valisi Bozkurt, Eleşkirt'teki çalışmaları yerinde inceledi

22.01.2026 22:54  Güncelleme: 23:00
Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Eleşkirt ilçesinde yapılan çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında incelemelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla buluşarak önerileri dinleyen Bozkurt, kış tedbirleri hakkında da bilgi verdi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Eleşkirt ilçesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve ilçe birim amirleriyle bir araya gelerek devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla da buluşan Vali Bozkurt, talep ve önerileri dinledi.

Ziyaret kapsamında Eleşkirt Güneykaya Kayak Merkezi ile Tekstilkent alanlarında incelemelerde bulunan Vali Bozkurt, Yayladüzü Beldesi'nde vefat eden bir vatandaşın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

Vali Bozkurt, programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünü de ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle bir araya gelen Vali Bozkurt, il genelinde yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin brifing aldı.

Eğitimde akademik başarı, mesleki eğitim, devam eden yatırımlar ve 2026 yılında planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Bozkurt, okullar ve pansiyonların fiziki durumlarına yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Öte yandan Ağrı Valiliği koordinesinde, kış şartlarının oluşturabileceği risklere karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen kış tedbirleri çalışmaları sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Vali Yardımcısı Malik Çalışır ve AFAD İl Müdürü Özkan Aba'nın katılımıyla Eleşkirt ilçesine bağlı Güneykaya Köyü'nde AFAD ekiplerince vatandaşlara çığ tehlikesine karşı erken uyarı mekanizmaları, alınması gereken tedbirler ve muhtemel afet durumlarında uygulanacak yöntemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Benzer bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının, risk taşıyan tüm yerleşim alanlarında kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - AĞRI

