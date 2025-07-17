Ağrı Valisi Mustafa Koç'tan Neriman Teyzeye Sürpriz Ziyaret - Son Dakika
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Ağrı Valisi Mustafa Koç'tan Neriman Teyzeye Sürpriz Ziyaret

Ağrı Valisi Mustafa Koç\'tan Neriman Teyzeye Sürpriz Ziyaret
17.07.2025 23:13
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Taşlıçay ilçesinde kendisine el sallayan yaşlı kadın Neriman Vatan'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Neriman teyze, askerler için dua etti. Vali Koç, ayrıca Taşlıçay Kaymakamlığına iade-i ziyarette bulunarak yeni kaymakama başarılar diledi. Ziyaret sırasında şehit annesi Gülistan Atilla'yı da unutmadı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Taşlıçay ilçesine ziyareti sırasında kendisine uzaktan el sallayan yaşlı kadına sürpriz ziyarette bulundu. Duygulanan Neriman

Vatan, "Size ben kurban olurum, sizi ne kadar çok seviyorum. Ben askerlerimizi çok seviyorum. Allah size uzun ömürler versin" diyerek dua etti.

Vali Mustafa Koç, Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç'a iade-i ziyarette bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi. Kaymakamlığa giderken Vali Koç'u gören Neriman Vatan adlı yaşlı kadın ise, Vali Koç'a el salladı. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar da hazır bulundu. Taşlıçay ilçesindeki programı kapsamında Vali Koç ve beraberindeki heyet, şehit Jandarma Komando Er Birdal Atilla'nın annesi Gülistan Atilla'yı da evinde ziyaret etti. Vali Koç, "Aziz şehitlerimiz, bu topraklardaki varlık sebebimizdir. Onların emaneti hepimizin baş tacıdır" dedi.

Daha sonra dönüş yolunda aracını durduran Vali Koç, Neriman Vatan'a sürpriz yaparak evine konuk oldu. Vali Koç'u karşısında gören Neriman teyze, şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı. Duygulanan Neriman teyze, "Size ben kurban olurum, sizi ne kadar çok seviyorum. Ben askerlerimizi çok seviyorum. Sağ olasın, öperim sizi. Allah size uzun ömürler versin. Dualarımız sizinle olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Türkiye'mize, tüm askerimize, milletimize, devletimize, bakanlarımıza Allah zeval vermesin. Ben gökteki helikopterlere bile el sallıyorum. Vallahi hepsine dua ediyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Vali Koç, "Taşlıçay ilçemizi ziyaretimiz sırasında yolda karşılaştığımız Neriman Vatan annemizle kısa bir sohbet etme fırsatı bulduk. Samimiyeti, duası ve içten muhabbetiyle gönlümüze dokunan Neriman annemize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum" dedi.

Ziyaret sırasında Vali Koç, Neriman teyze ile bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Valisi Mustafa Koç'tan Neriman Teyzeye Sürpriz Ziyaret - Son Dakika

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