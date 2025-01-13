Ağrı\'ya Vergi Mahkemesi Kurulacak

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AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, bu yıl Ağrı'da vergi mahkemesi kurulacağını duyurdu. Yıldız, bu gelişmenin şehrin hukuki altyapısını güçlendireceğini ve vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Yıldız yaptığı açıklamada, "2025 yılında yargının etkinliğini artırmak ve vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda Ağrı ilimize vergi mahkemesi kurulmasına karar verilmiştir. Bu önemli gelişme, şehrimizin hukuki altyapısının güçlenmesi ve adalet hizmetlerinin daha verimli hale gelmesi adına büyük bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

"Bölgenin hukuki altyapısına büyük katkı sağlayacak"

Yıldız, yapılan değerlendirmelerde Ağrı'nın coğrafi konumu ve iş hacminin dikkate alındığını belirterek, "Bölgemizin coğrafi durumu ve iş hacmi göz önünde bulundurularak, Ağrı'nın vergi mahkemesi kurulması için uygun bir yer olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sayede vergi davalarının daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Ayrıca Ağrı'daki vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha kolay erişebilmesi sağlanacaktır" dedi.

Vergi mahkemesinin sadece Ağrı için değil, bölge için de önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak şehrimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu müjdeli gelişme, Ağrı'nın kalkınması ve vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alması adına attığımız önemli bir adımdır. Yargı alanında da şehrimizi daha güçlü kılmak için durmaksızın çalışıyoruz. Ağrı'ya kazandırılan vergi mahkemesi, sadece şehrimizin değil, bölgenin de hukuki altyapısına büyük katkı sağlayacak, vatandaşlarımızın adalet arayışını hızlandıracak ve yargı hizmetlerini daha erişilebilir kılacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a, Ağrı'daki hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu önemli adımın atılmasında gösterdikleri liderlik ve destek için teşekkür ederiz."

Yıldız, yeni dönemde de Ağrı'nın her alanda daha güçlü bir şehir olması için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, vatandaşlara daha iyi hizmet sunma gayretinde olduklarını sözlerine ekledi. - AĞRI