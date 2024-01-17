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Ağrı Yaprak Döneri Hijyenik Ortamlarda Paketlenerek Ülkenin Dört Bir Yanına Gönderiliyor - Son Dakika
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Ağrı Yaprak Döneri Hijyenik Ortamlarda Paketlenerek Ülkenin Dört Bir Yanına Gönderiliyor

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescil edilen Ağrı yaprak döneri, Et ve Süt Kurumuna ait kesimhanede hijyenik bir ortamda üretilerek paketleniyor ve ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Günlük 300 kilogram üretim yapılan tesiste paketlenen dönerler Et ve Süt Kurumunun 18 satış mağazasına gönderiliyor.

Ağrı Yaprak Döneri Hijyenik Ortamlarda Paketlenerek Ülkenin Dört Bir Yanına Gönderiliyor
17.01.2024 - 09:19,  Güncelleme: 09:21
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Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil edilen Ağrı yaprak döneri, hijyenik ortamlarda el değmeden paketlenerek ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil edilen Ağrı yaprak döneri, Et ve Süt Kurumuna ait kesimhanede son derece kaliteli etlerle hijyenik bir ortamda pişirilerek el değmeden kesildikten sonra seri üretimi yapılıp paketlenerek raflardaki yerini alıyor. Günlük 300 kilogram üretim yapılan tesiste paketlenen dönerler Et ve Süt Kurumunun 18 satış mağazasına gönderiliyor.

Et ve Süt Kurumuna ait kesimhanede incelemelerde bulunan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "İftihar kaynağımız olan Ağrı'mız tarım ve hayvancılık kenti. Biz bununla gurur duyuyoruz. 2022 yılında tescil edilmiş Ağrı yaprak döneri üretim tesisini ziyaret ettik. Döner Türkiye'nin birçok yerinde yapılıyor ama Ağrı'mızın yaprak dönerinin kendisine has bir özelliği var. Yörede üretilen etlerin lezzetiyle güzel bir tat ortaya çıkıyor. Et ve Süt Kurumu'muz tescil edildiğinden bu yana 4 ton gibi bir üretim gerçekleştirdi. Günde 300 kilogram üretim kapasitesine sahip. Az önce de şahit olduk, tamamen otomatik olarak burada üretiliyor. Şu anda sadece Et ve Süt Kurumu'muzun 18 tane satış mağazasına gidiyor. Bizim amacımız endüstriyel olarak üretimini sağlayıp hem ülke içerisinde hem de yurt dışında tanınırlığını artırmak" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Ağrı Yaprak Döneri Hijyenik Ortamlarda Paketlenerek Ülkenin Dört Bir Yanına Gönderiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı Yaprak Döneri Hijyenik Ortamlarda Paketlenerek Ülkenin Dört Bir Yanına Gönderiliyor - Son Dakika
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