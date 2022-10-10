Ağrı yerel haberleri: Ağrı'da öğretmenler, öğrenci ailelerinin kapısını çalarak evlerine konuk oluyor - Son Dakika
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Ağrı yerel haberleri: Ağrı'da öğretmenler, öğrenci ailelerinin kapısını çalarak evlerine konuk oluyor

10.10.2022 10:01
Ağrı yerel haberleri: Ağrı'da öğretmenler, öğrenci ailelerinin kapısını çalarak evlerine konuk oluyor

Ağrı haberi: Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Bir Çayınızı İçeriz" projesi çerçevesinde il genelindeki öğrencilerin ailelerinin kapısını çalarak evlerine konuk olan öğretmenler, ailelerle görüşüp okul-veli iş birliğini sağlayarak başarı çıtasını yükseltmeyi hedefliyor.

Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Bir Çayınızı İçeriz" projesi çerçevesinde il genelindeki öğrencilerin ailelerinin kapısını çalarak evlerine konuk olan öğretmenler, ailelerle görüşüp okul-veli iş birliğini sağlayarak başarı çıtasını yükseltmeyi hedefliyor.

Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçen yıl hayata geçirilen ve bu yıl da devam eden "Bir Çayınızı İçeriz" projesi ile öğretmenler, sorumluluk bölgelerindeki evleri tek tek dolaşarak ailelerle görüşmelere başladı. Ziyaretlerde, öğrencilerin evlerindeki ortamları görme imkanı bulan öğretmenler, velilere de çocuklarının eğitim durumu hakkında bilgi vererek, taleplerini, yaşanan sorunları ve başarılarının artırılmasına dair önerilerini dinliyor. Velilerin de olumlu karşıladığı ziyaretler ile okul-veli iş birliğinin sağlanarak kentteki başarı çıtasının yükseltilmesi hedefleniyor.

Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Bir Çayınızı İçeriz Projesi ile veli ziyaretleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından tüm kademelerde öğrenim gören başta devamsızlığı fazla, sürekli devamsız olan öğrencileri okula kazandırmak ve akademik başarısı düşük öğrencilerin eğitim-öğretimlerine katkıda bulunmaları için velilerini de dahil etmek amacıyla 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yürütülmeye başlanmıştır. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında da veli ziyaretlerine tüm il çapında başlanmıştır. Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılı boyunca il merkezinde toplam 284 okul öncesi, 3 bin 67 ilkokul, 3 bin 157 ortaokul, 1 bin 676 lise olmak üzere toplamda 8 bin 181 veli ziyareti yapılmıştır. İlçelerdeki ziyaret sayıları ise şu şekildedir; Diyadin 2 bin 800, Doğubayazıt 10 bin 163, Eleşkirt 520, Hamur 600, Patnos 112, Taşlıçay 1 bin 197 ve Tutak 3 bin 126 olmak üzere tüm ilde toplamda 26 bin 699 veli ziyareti gerçekleştirilmiştir. 'Bir Çayınızı İçeriz' veli ziyaretleriyle öğrencilerin ailelerinin eğitim faaliyetlerine katılımını sağlayarak okul-aile ve öğrenci arasındaki iş birliğini gerçekleştirmeyi, okulda yapılan veliye ve öğrenciye yönelik çalışmaları daha sistematik hale getirme hedeflenmektedir. Buna göre her bir öğrencinin velisi dönemde en az bir kez olmak üzere bir eğitim-öğretim yılında toplamda dört kez okul rehberlik öğretmenleri veya idareciler eşliğinde öğrenciler öğretmenleri tarafından ziyaret edilmektedir. Ev ziyaretleri devamsızlığı fazla ve sürekli devamsız olan, akademik başarısı düşük olan öğrencilerin velileri ve veli toplantılarına katılmayan veliler öncelikli olmak üzere tüm öğrenci velilerine yapılır. 'Bir Çayınızı İçeriz' veli ziyaretleriyle öğrenci ailelerinin eğitim faaliyetlerine katılımı sağlanır." dedi. - AĞRI

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı yerel haberleri: Ağrı'da öğretmenler, öğrenci ailelerinin kapısını çalarak evlerine konuk oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı yerel haberleri: Ağrı'da öğretmenler, öğrenci ailelerinin kapısını çalarak evlerine konuk oluyor - Son Dakika
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