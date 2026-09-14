Ağustos ayında kentteki asayiş olaylarının yüzde 99,9’u aydınlatıldı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ağustos ayında il genelinde toplam 12 bin asayiş olayının meydana geldiğini ve olayların yüzde 99,9'unun aydınlatıldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Huzuru Projesi kapsamında Antalya'nın Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Hulusi Şahin, Ağustos ayı içerisinde güncel güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, Antalya Valisi Hulusi Şahin'e, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez eşlik etti.

Asayiş olaylarının yüzde 99,9'u aydınlatıldı

Antalya'nın huzur ve güvenliği için Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik bölgelerinde asayiş suçlarına yönelik çalışmaları açıklayan Vali Şahin, Ağustos ayında il genelinde toplam 12 bin asayiş olayının meydana geldiğini ve olayların yüzde 99,9'unun aydınlatıldığını belirtti. Bu olayların 4 bin 100'ünün kişilere, bin 404'ünün malvarlığına, 118'inin millete ve devlete, bin 778'inin ise topluma karşı işlendiğini; ayrıca 4 bin 600 olayın takibi gereken suçlar kapsamında yer aldığını ifade etti. Vali Şahin, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 237 şahsın yakalandığını, bunlardan 754'ünün tutuklandığını kaydetti.

"Antalya genelinde 2 bin 847 adet uygulama yapıldı"

İl genelinde 2 bin 1'i şok uygulama olmak üzere toplam 2 bin 847 uygulama gerçekleştirildiğini belirten Vali Şahin, uygulamalar kapsamında 1 milyon 475 bin 53 şahıs ve 1 milyon 512 bin 730 aracın sorgulandığını söyledi. Yapılan uygulamalarda 88 adet tabanca, 30 adet kurusıkı tabanca, 72 adet av tüfeği, 21 adet kesici alet, 4 bin 909 adet fişek ve 88 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ayrıca 13 adet çalıntı oto, 23 adet çalıntı motosiklet ve 9 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirilirken; 165 bin TL değerinde döviz, 507 bin 770 TL nakit para ve 1 milyon 923 bin 623 TL değerinde ziynet eşyasına el konuldu" dedi.

"Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 169 operasyon"

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında toplam 169 operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Vali Şahin, bu operasyonlarda 301 şüpheli şahsa işlem yapıldığını; 113 şahsın tutuklandığını, 32 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 9 şahsın gözaltında bulunduğunu ve 147 şahsın ise serbest bırakıldığını belirtti.

Vali Şahin, "Organize suçlar ile mücadele kapsamında; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suçundan 14 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 10 şahıs tutuklanmış, 3 şahsa adli kontrol uygulanmış ve 1 şahıs serbest bırakılmıştır. Mali suçlar ile mücadele kapsamında Rüşvet suçundan 3 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 1 şahıs tutuklanmış ve 2 şahıs serbest bırakılmıştır. Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama suçundan ise 28 şüpheli şahsa işlem yapılarak 17 şahıs tutuklanmış, 7 şahıs gözaltına alınmış, 3 şahsa adli kontrol uygulanmış ve 1 şahıs serbest bırakılmıştır. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 4 şahıs yakalanmıştır.

Yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 95 adet fişek, 29 bin 175 paket kaçak sigara, 247 bin 980 adet kaçak makaron, 129 bin 540 adet dolu makaron, 2 bin 216 adet kaçak elektronik sigara, bin 92 kilogram kaçak tütün, 481 kilogram nargile tütünü, bin 400 adet ısıtılmış tütün, 265 adet sigara filtresi, 124 adet elektronik sigara likiti, 45 bin 945 litre kaçak alkol, 5 bin 706 şişe kaçak alkol, 20 bin 700 litre etil-metil alkol, 12 bin 480 adet kaçak ilaç, 26 adet kaçak tarihi eser, 4 bin 568 adet kaçak eşya, 2 bin 719 adet kaçak emtia ve 14 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Ayrıca 10 milyon TL değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı ele geçirilmiştir" açıklamalarında bulundu.

Narkotik suçlarla mücadelede bin 81 operasyon

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bin 81 narkotik operasyonu gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Şahin, bin 228 şüpheli şahsa işlem yapıldığını ve 124 şahsın tutuklandığını söyledi. Yapılan operasyonlarda 259 kilo 175 gram esrar, 20 kilo 440 gram skunk, 9 kilo 768 gram metamfetamin, 3 kilo 947 gram eroin, 2 kilo 761 gram kubar esrar, 2 kilo 263 gram sentetik cannabinoid/bonzai, 1 kilo sentetik kannabinoid hammaddesi (Fubinica), 793 gram kokain, 53 bin 83 adet sentetik ecza, bin 617 adet (1 milyon 425 bin 509 kullanımlık) A4 bonzai, 133 adet ecstasy, 30 adet captagon ve 619 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca NARVAS projesi kapsamında yapılan 356 ihbara istinaden bin 46 uygulama yapıldı." sözlerini kullandı.

10 bin 938 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı

Göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen 10 operasyonda 14 şüpheli organizatör hakkında işlem yapıldığını, 5 şahsın adli kontrol şartıyla, 9 şahsın ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldığını belirten Vali Şahin; insan ticareti ile mücadele kapsamında icra edilen 1 operasyonel faaliyette ise 1 şüphelinin yakalanarak tutuklandığını ve 5 yabancı uyruklu mağdur kadının kurtarıldığını kaydetti.

Vali Şahin, "Mobil Göç Noktalarında 2 bin 646, merkez ve dış ilçe birimlerimizce 8 bin 292 yabancı uyruklu şahıs ülkemizde yasal kalışı yönünden sorgulandı. Bu sorgulamalar neticesinde 58 Suriye uyruklu şahsa ikametine kayıtlı olduğu illere dönmeleri amacıyla tebligat yapıldı. Kayıtsız 11 Suriye uyruklu şahıs geçici barınma merkezlerine sevk edildi. GÖKSEM teslimi yapılan yabancılardan 44 Suriye uyruklu şahıs gönüllü geri dönüş kapsamında sınır dışı edildi. 107 farklı uyrukta yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Antalya genelinde toplam 149 bin 935 yabancı uyruklu şahıs oturma ve çalışma izinli olarak ikamet etmektedir." sözlerini kaydetti.

"Trafik denetimlerinde 412 bin 976 sürücü denetlendi"

Trafik denetimlerine ilişkin bilgileri de paylaşan Vali Şahin, il genelinde 412 bin 976 sürücünün denetlendiğini, 96 bin 506 adet idari para cezası uygulandığını ve 2 bin 968 aracın trafikten men edildiğini belirtti.

Vali Şahin, "Korsan taşımacılık kapsamında 37 şahsa, engelli araçları için ayrılmış park yerlerini kullanan bin 837 araca ve 3 E-Scooter sürücüsüne cezai işlem uygulandı. İl genelinde meydana gelen 2 bin 510 trafik kazasında maalesef 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 bin 75 vatandaşımız ise yaralandı. Antalya'da tescilli motorlu araç sayısı 1 milyon 735 bin 395'e ulaştı." açıklamalarında bulundu.

"Siber suçlarla mücadelede 11 operasyon"

Siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 11 operasyonda toplam 25 şüpheli şahsın yakalandığını belirten Vali Şahin, 3 şahsın tutuklandığını ve 22 şahsın serbest bırakıldığını açıkladı.

Bin 217 adet deniz aracı kontrol edildi

Sahil Güvenlik unsurlarınca 2 bin 521 saat seyir icra edildiğini ifade eden Vali Şahin, bin 217 deniz aracının kontrol edildiğini ve bunlardan 351'ine yasal işlem uygulandığını belirtti.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik 7 bin 522 şahsın sorgulandığını ve arama kaydı bulunan 2 şahsın ilgili birimlere sevk edildiğini ifade eden Vali Şahin, 7 arama kurtarma olayında 14 şahsın sağ olarak kurtarıldığını ve 5 tıbbi tahliye olayında 6 şahsın tahliye edildiğini söyledi. Düzensiz göçle mücadelede 61 göçmenin sağ yakalandığını aktaran Vali Şahin; Deniz Çevresinin Korunması kapsamında Çevre Kanunu'na muhalefetten 960 bin 302 TL, Canlı Deniz Kaynaklarının Korunması kapsamında ise Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 161 bin 52 TL idari para cezası uygulandığını kaydetti.

"Yenilenmesi şart"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vali Şahin, nostaljik tramvayının geleceğine ilişkin soruya ise, "Nostalji tramvayıyla ilgili biliyorsunuz, tramvaylar artık ekonomik ömürlerini tamamladı. Geçenlerde de çok ciddi bir elektrik çarpması hadisesi yaşandı. Tramvaylar yolcuların can güvenliğini tehdit eder hale gelmişti. Dolayısıyla bu tramvayların yenilenmesi şart. Görünümü nostaljik olabilir ancak kendisinin modern ve güvenlik standartlarına uygun olması lazım. Büyükşehir Belediyesinin bununla ilgili bir alım yapma niyeti olduğunu duydum ama detaylarını bilmiyorum" yanıtını verdi.