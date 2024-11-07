Ahatlı Köyü'nde Belediyeye Katılma Referandumu Yapılacak - Son Dakika
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Ahatlı Köyü'nde Belediyeye Katılma Referandumu Yapılacak

Ahatlı Köyü\'nde Belediyeye Katılma Referandumu Yapılacak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı Köyü, 17 Kasım Pazar günü belediye sınırlarına dahil olup olmama konusunda yeniden referandum yapacak. Geçen yıl yapılan oylamada köy halkı belediyeye katılma kararını reddetmişti.

07.11.2024 16:22  Güncelleme: 16:23
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı Köyü, belediye sınırlarına dahil olma konusunda bir kez daha karar vermek için 17 Kasım Pazar günü sandık başına gidiyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan referandumda, belediyeye katılma kararı köy halkı tarafından reddedildi. 2023 yılında yapılan oylamada 413 'Evet' oyuna karşılık 626 'Hayır' oyu çıkmış ve halk belediye sınırlarına dahil olmama yönünde karar alındı. Ancak aradan geçen bir yılın ardından köy halkı, belediye sınırlarına katılmak için yeniden harekete geçti. Ahatlı Köyü sakinleri kendi aralarında imza toplayarak taleplerini İlçe Kaymakamlığı'na iletti. Bu başvuru sonrasında köyde yeniden referandum yapılmasına karar verildi.

Referandum kapsamında, Ahatlı Köyü'nde yaşayan vatandaşlar 17 Kasım Pazar günü oy kullanarak belediye sınırlarına dahil olup olmama konusunda son kararlarını verecek. Köy sakinleri oylarını "Evet" veya "Hayır" olarak kullanarak tercihlerinde bulunacaklar.

Seçmen listeleri ise 08- 10 Kasım tarihleri arasında askıya çıkarıldı ve köy halkına listeleri kontrol etme imkanı sunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahatlı Köyü'nde Belediyeye Katılma Referandumu Yapılacak - Son Dakika

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