AHİD Kahvaltılı Toplantısı Gerçekleştirildi

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Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) kahvaltılı yönetim kurulu toplantısında bir araya geldi.

AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman ve yönetim kurulu üyeleri kahvaltılı yönetim kurulu toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Ankara Milletvekili Adnan Beker, AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, AHİD Şube Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

AHİD'in yapılan faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Yaman, "Seymen çalışmalarımız ve sanatsal faaliyetlerimiz devam ediyor. Cuma günleri hem Seymen hem de çini kursumuz var. Ramazan sonrası çocuklara yapmayı planladığımız projelerimiz ve engellilerle resim atölyesi projemiz var. Bu dönemde kadın, çocuk ve engelli bireyler için daha fazla hizmet vermeye çalışıyoruz. Emeği, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu. - ANKARA