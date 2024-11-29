Ahlat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Ahlat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Ahlat\'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, engelli bireylerin toplumsal hakları ve ihtiyaçları vurgulandı. Kaymakam Batuhan Bingöl, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, engelli bireylerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi için çeşitli projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

29.11.2024 14:15  Güncelleme: 14:19
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Ahlat Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinden Işıl Burçak Yılmaz tarafından günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapıldı. Daha sonra kürsüye çıkan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, toplumun çok önemli bir kesimini oluşturan engelli bireylerin haklarını, ihtiyaçlarını ve toplumdaki yerlerini bir kez daha hatırlamak için bir araya geldiklerini söyledi. Bingöl, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, hepimize engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları anlamak, bu zorlukların aşılması için çözüm yolları üretmek ve herkes için eşit bir yaşam alanı oluşturmanın önemini hatırlatır. Engelli olmak, asla bir eksiklik değil; toplumsal dayanışma, sevgi ve destekle üstesinden gelebileceğimiz bir farklılıktır. Bu anlamda, engelli bireylerin topluma tam ve eşit katılımını sağlamak, yalnızca onların değil, hepimizin sorumluluğudur. Çünkü her birey, eşit haklara sahip olduğu bir toplumda, kendini değerli hissederek yaşamayı hak eder. Kaymakamlık olarak, ilçemizde engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Fiziksel, sosyal ve ekonomik alanlarda engelleri kaldırmak, onların yaşam standartlarını yükseltmek ve toplumumuzun birer parçası olarak aktif roller almalarını sağlamak için çalışıyoruz. Engellerin, ancak birlikte hareket ederek aşılabileceğini unutmamalıyız. Bu yüzden, siz kıymetli hemşehrilerimizin duyarlılığı ve desteği de büyük önem taşıyor. Unutmayalım ki, empatiyle yaklaştığımızda ve dayanışma içinde olduğumuzda, toplumsal birlikteliğimiz daha da güçlenecektir. Bu vesileyle, engelli bireylerimizin haklarını savunan, onların yaşam şartlarını iyileştirmek için çaba gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, eğitimcilerimize ve gönüllülerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha engelsiz bir dünya kurabileceğimiz inancıyla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor; sağlıklı, mutlu ve engelsiz bir yaşam diliyorum" dedi.

Konuşmalar sonrasında program özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan "farklılıklarım ile mutluyum" müzikali, "farecik" adlı ront gösterisi, müzik, şiir okunması, şarkılar ve tiyatro gösterisiyle sürdü. Program 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere protokol tarafından ödüllerinin verilmesiyle birlikte sona erdi.

Programa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, kurum amirleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahlat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika

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