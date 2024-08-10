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- Ahlat'ta 'Geleneksel 4. Şöhretler Turnuvası' başladı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Geleneksel 4. Şöhretler Turnuvası başladı.

Ahlat Gençlerbirliği Spor Kulübü tarafından şöhretler karması adıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve "Ejder Mesut Köse" anısına oynanan 40 yaş üstü futbol turnuvasına 4 takım katıldı.

Ahlat Şehir Stadyumu'nda düzenlenen turnuva saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra kura çekiminin ardından Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez'in ilk vuruşuyla maç başladı. Oldukça kıyasıya geçen maçlar renkli görüntüler oluşturdu.

Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Ahlat Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Kenan Örken, "Her yıl düzenlediğimiz turnuvada Ahlat futboluna emek vermiş ve vefat eden büyüklerimiz anısına gerçekleştiriyoruz. Bu yıl turnuvayla birlikte yüzme etkinlikleri olacak. Akşamları ise konserle devam edecek. Gayet coşkulu bir şekilde geçiyor. Hava sıcaklığına rağmen etkinliklerimiz ilgi görüyor" dedi.

53 yaşındaki Cevdet Çağlar da, "Ahlat Gençlerbirliği Spor Kulübü tarafından düzenlenen turnuva sayesinde çocukluk arkadaşlarımızla bir araya gelerek futbol maçı yapıyoruz. Şuan 53 yaşındayım ve İzmir'de ikamet ediyorum. Özellikle bu etkinlik için izin alarak geldim. Bizleri bir araya getirdikleri için Ahlat Gençlerbirliği Spor Kulübüne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şahin Göktaş isimli futbolcu ise, "Bu yıl dördüncüsü düzenlenmekte olan şöhretler turnuvasında çocukluk arkadaşlarımızla maç yapmak için bir araya geldik. Şehir dışından gelen arkadaşlarımızı görmekte bizleri ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.