Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç, Ahlat'ta anıldı

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 10 Haziran 2016 tarihinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç, şehadetinin 8. yıl dönümünde Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ahlat Şehitliğinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim'in okunması ve dua edilmesiyle birlikte sona erdi. Anma programına Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, bazı kurum amirleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS