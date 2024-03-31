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Ahmet Akın sandıkları ziyaret etti

BALIKESİR - Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, sandıkları ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Balıkesir'in Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi Ercan Kıvrak İlkokulu'nda sandık çalışmalarını yerinde inceleyen CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretinde basın açıklaması yapan Başkan Adayı Akın şu ifadelere yer verdi: "Balıkesir 20 ilçesinde gayet güzel bir seçim ortamı yaşanıyor, her şey yolunda gidiyor. Vatandaşlarımızın katılımları da gayet iyi hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu bir vatan borcu herkesi oy kullanmaya davet ediyorum. Bu süreçte herkesin oy kullanmasını gönülden istiyorum. Burada Balıkesirli hemşehirlilerimin iradesinin tam olarak ortada olması lazım. Aynı zamanda sandık görevlilerimizin, oy kullanan hemşehirlilerime oy kullandıktan sonrada oylarına sahip çıkmak için sandıkların sayımları bitene kadar başlarından ayrılmamalarını rica ediyorum herhangi bir yanlışlık olamaması için bu çok önemli. Pusulanın durumu ortada bu yüzdende okunan her oyun partisi ile birlikte okunması gerekiyor bu konuda da dikkatli olunmasını istiyorum."