Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Başkanlığı\'na yeniden seçildi

Netleşen sonuçlara göre yeniden Tepebaşı Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ataç, "Her seçimde dile getirdiğimiz bir temenni olan, 'Türkiye Eskişehir olsun' sözü, nihayet hayat bulmaya başlamıştır. Seçim haritasında kırmızı renk alan illerimizin sayısındaki artışa, Eskişehir'imizin kırsal ilçelerinde kazandığımız muhteşem başarı da eklendi ve mutluluğumuz iki katına çıktı. Daha gidecek çok yolumuz var. Halkımızdan aldığımız güçle güzel yarınlara yürümeye devam edeceğiz" dedi.
Ataç, yaptığı açıklamayla 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Ataç, seçimin geride kaldığını ve artık her zamankinden daha çok çalışma zamanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Yoğun ve yorucu bir seçim sürecini daha geride bırakırken, Eskişehir'imizin her zamanki gibi farkını ortaya koymasının sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Yeni dönemde birlikte görev yapacağımız Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce ve Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımızı, muhtarlarımızı ve belediye meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizin içinde olduğu başta ekonomi olmak üzere pek çok çözüm bekleyen sorun, hepimizi uzun süredir yıpratmaya devam ediyor. Özgürlükler, ekonomik sorunlar, hukuksal sıkıntılar, sağlık, eğitim gibi alanlardaki temel problemleri her birimiz yaşamaya devam ediyoruz. Diğer taraftan Eskişehir'de bizler, 25 yıldır çok farklı bir atmosferde olmanın huzurunu yaşıyoruz. Gerçekleştirilen vizyon belediyecilik hizmetleri ile tüm ülkeye örnek olan Tepebaşı ve Eskişehir, muhakkak ki başta komşu iller olmak üzere Türkiye'nin her noktasından gıpta ile bakılan çağdaş bir kent olmayı başarmıştı. Eskişehirliler olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, çağdaş ve yaşanılabilir bir kent ideali ile çalışmanın karşılığını her alanda hissediyoruz. Bu 25 yıl boyunca da her seçimde dile getirdiğimiz bir temenni olan, 'Türkiye Eskişehir olsun' sözü, nihayet hayat bulmaya başlamıştır. Seçim haritasında kırmızı renk alan illerimizin sayısındaki artışa, Eskişehir'imizin kırsal ilçelerinde kazandığımız muhteşem başarı da eklendi ve mutluluğumuz iki katına çıktı. Daha gidecek çok yolumuz var. Halkımızdan aldığımız güçle güzel yarınlara yürümeye devam edeceğiz. Tepebaşı, 7'den 70'e tüm sakinleri ile bu ülkedeki en kaliteli belediyecilik hizmetine ulaşmaya devam edecek. 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren parti rozetlerimizi çıkarıp, şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza eşitçe hizmet etmek üzere çalışmaya devam edeceğiz. Sevgili dostlar, değerli hemşehrilerim, tebrik çiçeği yerine Türk Eğitim Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz 'Okutan Tepebaşı' projemize bağış yaparak üniversiteli gençlerimizin eğitim hayatına destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden duyarlılığınız için teşekkürlerimi sunuyorum."
Son Dakika › Yerel › Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Başkanlığı'na yeniden seçildi - Son Dakika
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