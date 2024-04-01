YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Başkanlığı'na yeniden seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Başkanlığı'na yeniden seçildi

Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Başkanlığı\'na yeniden seçildi

Netleşen sonuçlara göre Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Başkanlığı'na yeniden seçildi. Ataç, seçim sonuçlarını değerlendirerek, Eskişehir'in başarısından ve halkın desteğinden bahsetti.

01.04.2024 18:28  Güncelleme: 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netleşen sonuçlara göre yeniden Tepebaşı Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ataç, "Her seçimde dile getirdiğimiz bir temenni olan, 'Türkiye Eskişehir olsun' sözü, nihayet hayat bulmaya başlamıştır. Seçim haritasında kırmızı renk alan illerimizin sayısındaki artışa, Eskişehir'imizin kırsal ilçelerinde kazandığımız muhteşem başarı da eklendi ve mutluluğumuz iki katına çıktı. Daha gidecek çok yolumuz var. Halkımızdan aldığımız güçle güzel yarınlara yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Ataç, yaptığı açıklamayla 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Ataç, seçimin geride kaldığını ve artık her zamankinden daha çok çalışma zamanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yoğun ve yorucu bir seçim sürecini daha geride bırakırken, Eskişehir'imizin her zamanki gibi farkını ortaya koymasının sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Yeni dönemde birlikte görev yapacağımız Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce ve Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımızı, muhtarlarımızı ve belediye meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizin içinde olduğu başta ekonomi olmak üzere pek çok çözüm bekleyen sorun, hepimizi uzun süredir yıpratmaya devam ediyor. Özgürlükler, ekonomik sorunlar, hukuksal sıkıntılar, sağlık, eğitim gibi alanlardaki temel problemleri her birimiz yaşamaya devam ediyoruz. Diğer taraftan Eskişehir'de bizler, 25 yıldır çok farklı bir atmosferde olmanın huzurunu yaşıyoruz. Gerçekleştirilen vizyon belediyecilik hizmetleri ile tüm ülkeye örnek olan Tepebaşı ve Eskişehir, muhakkak ki başta komşu iller olmak üzere Türkiye'nin her noktasından gıpta ile bakılan çağdaş bir kent olmayı başarmıştı. Eskişehirliler olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, çağdaş ve yaşanılabilir bir kent ideali ile çalışmanın karşılığını her alanda hissediyoruz. Bu 25 yıl boyunca da her seçimde dile getirdiğimiz bir temenni olan, 'Türkiye Eskişehir olsun' sözü, nihayet hayat bulmaya başlamıştır. Seçim haritasında kırmızı renk alan illerimizin sayısındaki artışa, Eskişehir'imizin kırsal ilçelerinde kazandığımız muhteşem başarı da eklendi ve mutluluğumuz iki katına çıktı. Daha gidecek çok yolumuz var. Halkımızdan aldığımız güçle güzel yarınlara yürümeye devam edeceğiz. Tepebaşı, 7'den 70'e tüm sakinleri ile bu ülkedeki en kaliteli belediyecilik hizmetine ulaşmaya devam edecek. 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren parti rozetlerimizi çıkarıp, şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza eşitçe hizmet etmek üzere çalışmaya devam edeceğiz. Sevgili dostlar, değerli hemşehrilerim, tebrik çiçeği yerine Türk Eğitim Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz 'Okutan Tepebaşı' projemize bağış yaparak üniversiteli gençlerimizin eğitim hayatına destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden duyarlılığınız için teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA

Belediye Başkanlığı, Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Başkanlığı'na yeniden seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:04 Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı
18:17 İsrail, Şam’da İran Konsolosluğu’nu vurdu Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü İsrail, Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurdu! Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü
17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
15:29 Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti
14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
17:57 Gaziantep’te kağıt toplayıcısı bağımsız aday, yerel seçimlerde 10. oldu Gaziantep'te kağıt toplayıcısı bağımsız aday, yerel seçimlerde 10. oldu
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
17:12 İstanbul Beyoğlu’nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı
15:57 Seçim günü ilk poz geldi Ceyda Düvenci aşkını ilan etti Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
14:38 Maaşların erimesinin önüne böyle geçilecek Cevdet Yılmaz tarih verdi Maaşların erimesinin önüne böyle geçilecek! Cevdet Yılmaz tarih verdi
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:50 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 20:02:18. #1.13#
SON DAKİKA: Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Başkanlığı'na yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement