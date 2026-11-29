Zehra Değirmenci

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde 26-29 Kasım tarihleri arasında "Paylaşmak: Hikayenin Bizi Birleştiren Gücü" temasıyla gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali'nde yazarlar okuyucularıyla buluştu. Yazar Ahmet Ümit, "Sanat insanı insanla yüzleştirir. Size yaşadığınız bu dünyayı gösterir" ifadelerini kullandı. Roman, öykü ve şiirin bilimsel eserler olmadığının altını çizen Ümit, edebiyatın okuyucuya ne yapması gerektiğini söylemek yerine sorular yönelttiğini ve bu yönüyle düşünsel alanların en demokratiklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yazarlar okuyucularıyla bir araya geldi. Yazar Ahmet Ümit, tarihi roman ile polisiye roman arasındaki benzerliklere ve edebiyatın insanı anlama gücüne değindi. Tarihi roman yazmanın tarihçilikle aynı şey olmadığını vurgulayan Ümit, romanlarında tarihi karakterleri kendi edebi bakış açısıyla ele aldığını belirtti. Ümit, "Ben tarihi roman yazıyorum ama tarihçi değilim. Tarih başka bir alan, bir bilim alanı. Tarihi benden öğrenemezsiniz. Ben romanımda Şems'i yazdım. Burada anlattığım Şems benim Şems'im, anlattığım Mevlana benim Mevlana'm" dedi.

Polisiye roman ile tarihi romanın hakikati arama noktasında birbirine benzediğini ifade eden Ahmet Ümit, edebiyatın temel işlevlerinden birinin insanı insanla yüzleştirmek olduğunu söyledi. Romanın yalnızca eğlendirmek, hoşça vakit geçirmek ya da okuyucuya kaçış sağlamakla sınırlı olmadığını belirten Ümit, "Sanat insanı insanla yüzleştirir. Size yaşadığınız bu dünyayı gösterir" ifadelerini kullandı. Roman, öykü ve şiirin bilimsel eserler olmadığının altını çizen Ümit, edebiyatın okuyucuya ne yapması gerektiğini söylemek yerine sorular yönelttiğini ve bu yönüyle düşünsel alanların en demokratiklerinden biri olduğunu dile getirdi.

MELİKE İLGÜN: HERKESİN ANLATMAYA DEĞER BİR HİKAYESİ VAR

Yazar Melike İlgün, okuyucularıyla bir araya geldi. İlgün nasıl ve neden yazdığını, okuyucularıyla şöyle paylaştı:

"Çalışmaya, üretmeye, zarafetle paylaşmaya, bu dünyayı iyi insanların kurtaracağına hala inatla inanan, bunun salaklık olduğunu içten içe bilen ama eğer inanmazsa kendisinden vazgeçeceğini, hayat damarının kopacağını düşünen, bundan korkan bir yazarım. İyi insanlara inanıyorum, onların hikayelerinin peşinde koşuyorum. Ben galiba en çok hikayelerin peşinde koşuyorum. Bazen bir insanın yüzünde, bazen diğer yerde karşıma çıkan, eski bir fotoğrafın arkasında, bazen bir ailede kuşaklar boyunca saklanmış bir sırda, kaçırılan bir bakışta, zamansız bir iç çekişte, titrek bir ses tonunda, kimsenin önemsemediği küçük ayrıntılarda buluyorum hikayeleri. Çünkü inanıyorum ki herkesin anlatmaya değer bir hikayesi var, üstelik hikayeler yalnızca o insanlara, o hikayeleri yaşayan insanlara ait değil. Hikayeler birbirine dolaşıyor, birbirlerine dolanıyor, birbirlerinin içinden geçiyor, dokunuyor ve hepimizin zamanla başka hayatlarıyla karşılayabiliyorlar. Yazar, herkesin bildiğini, herkesin görmediğini, herkesin bilmediği, görmediği şekilde anlatan derler ya, bir romancı olarak ben de işimin bu olduğunu düşünüyorum."

"ANLATILMAYAN HİKAYELER YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR"

Geçmişin geçmediğini söyleyen İlgün, geçmişin şekil değiştirerek başka kılıklarla mutlaka insanın karşısına çıktığını söyledi. İlgün geçmişle yüzleşmenin en sağlam yolunun onu hatırlamaya çalışmak, anlamak ve anlatmaktan geçtiğini ifade ederken, "Çünkü anlatılmayan hikayeler yaşamaya devam ediyor. Bazen bir sonraki kulağın hayatında bazen hiç tanımadığımız birinin belleğinde devam ediyor. Romanlarını bu yüzden yazıyorum. Anlatılmayanları anlatmak ve onları görünür kılmak için" dedi.

"NARSİZM OLMAZSA BENLİK OLMAZ"

Yazar Sema Kaygusuz, festival kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada narsisizm, bireysel kimlik, dilin oluşumu ve edebiyatın toplumsal yaşamdaki yerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde narsisizm üzerine çalışmalar yaptığını belirten Kaygusuz, her insanın belirli ölçüde narsisizme ihtiyaç duyduğunu ifade etti ve bunun sağlıklı olması gerektiğni söyledi. Kaygusuz, "Narsisizminiz olmasa benlik olamaz. Hepimiz kendi narsisizmimizi öldürüyoruz. O yüzden kendi narsisizmimize biraz da sahip çıkalım. Çünkü sağlıklı narsisizm diye bir şey var" dedi.

Yazarın kendine özgü bir dil oluşturmasının önemli olduğunu dile getiren Kaygusuz, mevcut dilin ve sözcüklerin sorgulanması gerektiğini belirtti. Dilin yalnızca iletişim kurma aracı olmadığını, kişinin dünyaya bakışını, düşüncelerini ve duygularını da şekillendirdiğini dile getiren Kaygusuz, "İnsanın kendi dilini kurabilmesi için bir dilden çıkması gerekir. Dilden kuşku duyması gerekir" ifadelerini kullandı.

"YAZMAKTAN KORKMAYIN"

Sahnede olmayı seven ve sahne hayatına tiyatroyla başlayan Suman, bir hocasının tiyatroda başarılı olamayacağını söylemesi nedeniyle gazeteciliğe yöneldiğini anlattı. Okumayı ve yazmayı her zaman çok sevdiğini ifade eden Suman, dinleyicilere de kitap okuma tavsiyesinde bulundu. Suman, "Ne okursanız onun gibi yazarsınız. Birilerinin üslubunda yazmakta sıkıntı yok. Kendi sesinizi bulana kadar başka sesleri dinleyebilirsiniz. Ne okuyorsanız onun gibi yazmanızda korkulacak bir şey yok. Yazmaktan korkmamalısınız" dedi.

"BİLİŞSEL ÇELİŞKİLERİMİZİ MANTIKLI HALE GETİRMEK İÇİN HİKAYE UYDURUYORUZ"

Yazar Hakan Akdoğan, insanın kendini tanıma sürecini, benlik algısını ve başkalarının beklentileri uğruna kendisinden vazgeçmesini ele aldı. İnsanların kendilerini iyi biri olarak görme eğiliminde olduğunu belirten Akdoğan, kişinin geçmişteki hatalarını haklı göstermek için kendi hikayesini değiştirebildiğini söyledi. Bu durumu bilişsel çelişki kavramıyla açıklayan Akdoğan, "Hepimiz bilişsel çelişkilerimizi mantıklı hale getirmek için belli hikayeler uyduruyoruz" dedi.

Sosyal benlik, ideal benlik ve sahte benlik kavramlarına da değinen Akdoğan, başkalarını memnun etme çabası içinde kişinin kendisini sorgulaması gerektiğini belirterek, "Herkes memnun ama ben neredeyim?" sorusunu yöneltti. İç benlikle yüzleşmenin huzursuz edici ancak önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Akdoğan, "Ya konforun sığlığında boğulursunuz ya da derinliğin güzelliğinde boğulursunuz" ifadelerini kullandı.