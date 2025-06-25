AİÇÜ'de EJER kongresi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

AİÇÜ'de EJER kongresi başladı

AİÇÜ\'de EJER kongresi başladı
25.06.2025 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Anı Yayıncılık iş birliği ve İbrahim Çeçen Vakfının katkılarıyla, AİÇÜ ev sahipliğinde 12. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (XII.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Anı Yayıncılık iş birliği ve İbrahim Çeçen Vakfının katkılarıyla, AİÇÜ ev sahipliğinde 12. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (XII. EJER Congress 2025), "Dijitalleşen Dünyada Toplumu Yeniden Düşünmek: Küyerelleşme, Kültürel Sürdürülebilirlik ve Eğitim" teması ile başladı.

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongrenin açılış programına Ağrı İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Seydibey, AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yakup Karataş ve Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çetin, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, EJER Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Funda Nayir, İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer ile akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz kongrenin açılışında yaptığı konuşmasında 12. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi'nin AİÇÜ ev sahipliğinde düzenlenmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün burada, eğitimin sınırlarını yeniden düşünmek, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yaklaşımlar geliştirmek ve akademik birikimi ortak bir zeminde buluşturmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Eğitim bilimi, yalnızca bireylerin entelektüel gelişimini sağlamakla kalmaz; aynı zamanda toplumsal adaleti, ekonomik kalkınmayı ve kültürel sürekliliği de mümkün kılar. Bu bağlamda, böylesine önemli bir alanın önde gelen temsilcilerini üniversitemizde ağırlamak bizler için büyük bir onur ve sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Eğitimde kalite, eşitlik, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik kavramlarının bugün tüm dünyada üzerinde hassasiyetle durulan temel konular arasında yer aldığına değinen Prof. Dr. Yılmaz, "Dijitalleşme, yapay zeka, kapsayıcı eğitim, sürdürülebilir eğitim, yaşam boyu öğrenme, öğretmen yeterlilikleri gibi konular sadece akademik değil; aynı zamanda stratejik politika meseleleridir. Bu nedenle EJER Kongresinin bu yılki programında yer alan oturum başlıkları ve konu çeşitliliği, zamanın ruhunu çok iyi yansıtan bir bilimsel hassasiyetin göstergesidir" dedi.

Programda konuşan AİÇÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çetin kongrenin bilim camiasına hayırlı olması temennisinde bulunarak, kongrenin düzenlenmesindeki desteklerinden dolayı AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ile tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiğini söyledi. Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Funda Nayir ise gerçekleştirilen kongrenin, ulusal ve uluslararası alanlarda akademik iş birliğini daha da güçlendireceğine inandığını ifade etti.

AİÇÜ'de 25-28 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek, ulusal ve uluslararası üniversitelerden akademisyenlerin konuşmacı olarak yer alacağı kongre kapsamında çalıştay, panel, söyleşi ve özel oturum gibi çeşitli programlar düzenlenecek. Kongrede, dijitalleşmenin hızla yayıldığı günümüz toplumunda, toplumsal yapılan nasıl değiştiği, küreselleşen dünyanın yerel değerlere nasıl uyarlanabileceği ve eğitimde kültürel sürdürülebilirliğin nasıl sağlanabileceği konuları ele alınacak. - AĞRI

Kaynak: İHA

İbrahim Çeçen, Politika, Avrasya, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AİÇÜ'de EJER kongresi başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
ABD Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın azil tasarı reddedildi ABD Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın azil tasarı reddedildi
Trump’ı küplere bindiren telefon görüşmesi Netanyahu’ya bağırarak o emri vermiş Trump'ı küplere bindiren telefon görüşmesi! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi’nde yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde yan yana geldi
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı
Bursa’da 24 yaşındaki işçi kolunu pres makinesine kaptırdı Bursa'da 24 yaşındaki işçi kolunu pres makinesine kaptırdı
Merakla beklenen haber Kocaelispor’dan Oğulcan Çağlayan kararı Merakla beklenen haber! Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan kararı

18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
17:43
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
16:41
Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
14:17
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
00:40
İzmir’de kimya fabrikasında yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı
İzmir'de kimya fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
00:34
Tartışıp kovaladığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı
Tartışıp kovaladığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı
00:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze’deki trajedi bir an önce sona ermeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze'deki trajedi bir an önce sona ermeli
00:04
Leroy Sane son anda karşı karşıya kaçırdı, Bayern Münih liderliği kaybetti
Leroy Sane son anda karşı karşıya kaçırdı, Bayern Münih liderliği kaybetti
00:04
İsrail’in “öldürdük“ dediği İranlı komutan Tahran’daki kutlamalarda görüntülendi
İsrail'in "öldürdük" dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi
23:37
İran Saldırısı Etkili Olmadı
İran Saldırısı Etkili Olmadı
23:29
Bu da oldu Bayern Münih’in yedekleri 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izledi
Bu da oldu! Bayern Münih'in yedekleri 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izledi
23:25
Kartal’da eskiden kolej olarak kullanılan binada büyük yangın
Kartal'da eskiden kolej olarak kullanılan binada büyük yangın
23:23
Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: İran’ın nükleer programını çökerttik
Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: İran'ın nükleer programını çökerttik
22:55
Merakla beklenen haber Kocaelispor’dan Oğulcan Çağlayan kararı
Merakla beklenen haber! Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 19:08:44. #7.12#
SON DAKİKA: AİÇÜ'de EJER kongresi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.