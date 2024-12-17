AİÇÜ'de Gastronomi Öğrencilerine Önlük Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AİÇÜ'de Gastronomi Öğrencilerine Önlük Töreni

AİÇÜ\'de Gastronomi Öğrencilerine Önlük Töreni

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri için 'Önlük Giyme' töreni gerçekleştirildi. Törende Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğrencilere mesleki avantajlar ve uygulamalı eğitimlerin önemini vurguladı. Ayrıca, IC Holding iş birliğiyle kurulan modern uygulama mutfağının katkıları ile öğrencilerin kariyerlerinde başarılı olmaları için sürekli gelişim göstermeleri gerektiği ifade edildi.

17.12.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri için "Önlük Giyme" töreni düzenlendi. Tören öncesinde gerçekleştirilen Turizm'de Kariyer konulu söyleşi programında IC Hotels Santai İşletme Müdürü Önder Beyhan, öğrencilere mesleki bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Selçuklu Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mucip Genişel ve Prof. Dr. Serkan Kapucu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmed Menevşeoğlu, IC Vakfı Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya ile akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ'nün vakıf destekli bir devlet üniversitesi olma özelliğine sahip olduğunu anımsatarak, AİÇÜ'de öğrenim gören Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bu anlamda IC Holding bünyesindeki turizm, ulaşım ve diğer alanlardaki işletmelerinde iş ve staj noktasında büyük bir avantaja sahip olduğunu belirtti.

AİÇÜ, IC Holding ve IC Vakfı iş birliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne modern standartlarda uygulama mutfağı kurulduğunu söyleyen Prof. Dr. Karabulut, "Amacımız, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzde teorik eğitimin yanı sıra en iyi şartlarda öğrencilerimize uygulamalı eğitim vererek, iyi bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır" dedi.

Özellikle son yıllarda Türkiye'de ve dünyada mutfak sanatlarının büyük bir önem kazandığını da ifade eden Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerin mesleki kariyerlerinde iyi bir konuma gelebilmeleri için kendilerini mesleğin şartlarına göre sürekli geliştirmek zorunda olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Karabulut, çalışma arkadaşlarına, IC Holding ve IC Vakfı yöneticilerine Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne uygulama mutfağının kurulmasındaki katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Karabulut, öğrencilere giydirilen beyaz önlüğün şeffaflığı, temizliği ve masumiyeti ifade ettiğini, öğrencilerin de bu bilinçle iyilik ve güzellik içerisinde aldıkları eğitimle mesleklerini başarılı bir şekilde icra edeceğine inandığını belirterek, öğrencilere akademik ve meslek hayatlarında başarılar diledi.

Tören, öğrencilere önlüklerinin giydirilmesinin ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

İbrahim Çeçen, Gastronomi, Etkinlik, Rektör, Turizm, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel AİÇÜ'de Gastronomi Öğrencilerine Önlük Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:03:31. #1.11#
SON DAKİKA: AİÇÜ'de Gastronomi Öğrencilerine Önlük Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.